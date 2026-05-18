タレントの東原亜希（43）が18日、自身のインスタグラムを更新し、愛娘へ贈った誕生日プレゼントを公開した。

今月9日の投稿で長女が17歳の誕生日を迎えたことを伝えていたが、この日は「娘の誕生日にGRを といいつつ、私も兼用」とリコーのカメラを贈ったことを報告。

「私も初めて親にリクエストしたプレゼントがカメラだった。それ以来、RICHOのGX（GRと悩んだけどGRにしとけばよかった笑）やらオリンパスPENは何台買ったやら」と振り返り、「生涯の趣味になりそうなものはどうせなら良いものを使って欲しい 私は子どもたちの部活の写真を上手になれる人になりたいんだけど、、、使い方ちゃんと習いたいなぁ〜」と願いをつづった。

フォロワーからは「あきちゃんが普段どのような写真を撮っておられるのか、見てみたいです」「素敵なプレゼント」などのコメントが届いている。

東原は2008年1月に柔道日本代表男子前監督でシドニー五輪100キロ超級金メダリストの井上康生氏と結婚。09年5月に長女、10年11月に長男、15年7月に双子の女児を出産した。