２０２６年6月5日(金)深夜24時52分～放送スタート！あの主演！「わたしの相殺日記」放送後、TVerにて無料見逃し配信＆U-NEXTにて見放題独占配信！

主人公・萌を取り巻く個性豊かな豪華キャストに、

窪塚愛流、ゆめっち（３時のヒロイン）、遊井亮子、竹中直人

オープニングテーマはハカネの「dust-chute」（ダストシュート）に決定！

更に第１話の場面写真を解禁！！

テレ東では、ドラマ25「わたしの相殺日記」を 2026年６月５日(金)深夜24時52分～放送。このドラマは、「孤独のグルメ」の脚本を担当するチームが手掛ける完全オリジナルストーリーで、全４話を４週にわたり放送します。

先週、地上波ドラマ単独初主演となるあのが、自己流の相殺術によって、先行き不透明な世の中を自由に生きようとするマイペースな主人公・桜庭萌（さくらば・もえ）を演じることが解禁されました。萌は、いたって普通の女性。しかし、あるできごとがきっかけで、目の前に立ちはだかる壁を“相殺”というある意味“言い訳材料”を使い乗り越えていく術をみつけた、今の時代に必要とも言えるがんばらなくていいけど、諦めてはいない、そんな愛すべきキャラクターです。ほのぼのとマイペースに、でもほんの少し前向きに生きている、そんな萌の姿に共感し、少しでも明日が明るくなるようなストーリーになっています。



～豪華キャストが勢ぞろい～

そして、この度、主人公・萌を取り巻く個性豊かな登場人物たちが決定しました。まず、萌の弟で、萌とは正反対といえる冷静沈着な性格の桜庭律（さくらば・りつ）を演じるのは、現在放送中の「るなしい」での演技が光る、窪塚愛流。ある日突然、姉が自分の家に転がり込んでくるが、それでも家賃の９割を負担するなど、姉への愛が垣間見え、萌のよき理解者であり大きな存在。弟だからこその愛のある突っ込みシーンなど、姉弟のほのぼのとしたやり取りをお楽しみに。

続いて、ネイルサロンで働く萌の友人・翔子（しょうこ）を演じるのは、お笑いトリオ・３時のヒロインとして活躍している、ゆめっち。翔子は１年ぶりに萌に会うにも関わらず、「いつもの喫茶店に集合！」などと自分のペースで話を進め、マシンガントークを繰り広げるという役どころ。萌と翔子のアドリブの様な自然な掛け合いのシーンは必見です！

そして、萌が働く古本店の常連客で謎の女性・SFさんを演じるのは遊井亮子。毎回SFの本ばかりを購入していくが、朝活と称して居酒屋で朝呑みをする萌の前に偶然現れ、好きな本について語り合う。彼女もまた、SFの世界に自分なりの現実逃避という生きる術を手に入れているのだ。この出会いは、萌にどんな影響を与えるのか…！ぜひご注目ください。

最後に、萌のアルバイト先である古本店の店長・田所信二（たどころ・しんじ）を演じるのは竹中直人。陽気なおじいちゃんである田所は、どんな時も明るくて前向き。アルバイトを掛け持ちし、毎日、目の前の事に一生懸命に向き合う萌のことを温かく見守るという役どころ。存在感あふれる演技にご注目ください！



キャストコメント

＜桜庭律役/窪塚愛流＞

律の厳しさって姉ちゃん頑張れっていう意味だと思っていて。名付けるなら「ツン愛」です！

僕も萌のように相殺したいな、と思うことがあります。

でも僕って何でも完璧に、とか大胆にしようとして結局できないまま、なんとなく片付けてしまうのですが、萌を見ているとなぜか僕も根気よく向き合ってみようと思えました。

みなさんにも何か良い方向に向かえる、きっかけになるとうれしいです。



＜翔子役/ゆめっち＞

はーい、3時のヒロインのゆめっちよ～♪

相手の反応より恋バナを永遠にしちゃう翔子は、自分と少し似ているなと思いました（笑）。

現場もあたたかく、あのちゃんとグミを食べる癒やし時間でした♡

『わたしの相殺日記』とても面白い作品です！ぜひお楽しみください！



＜SFさん役/遊井亮子＞

SFさん。役名だけで何だか楽しそうと思い撮影現場に行ったら思っていた以上に楽しかったです！

あのちゃんと何故かぐるぐるダンス？もやらせて頂きました。皆様ぜひ見て下さい。



＜田所信二役/竹中直人＞

ナマステェ～♫

とっても暖かな春の日の撮影でした。世界の全てがこんな柔らかな陽に照らされていたらどんなに素敵でしょう…。あのちゃんとは初共演でしたが春の陽光のようにぼくを包んでくれました。

「わたしの相殺日記」、とてつもなく恐ろしい作品になっていることでしょう…。覚悟して下さい。



オープニングはハカネの歌う「dust-chute」に決定！

この度、ドラマのオープニングテーマに選ばれたのは、昨年４月にメジャーデビューした気鋭のアーティスト・ハカネの「dust-chute」。特徴的な透き通る歌声と心に響く歌詞とメロディーを、ぜひオンエアでお楽しみに！

アーティストコメント

＜ハカネ＞

この度「わたしの相殺日記」のオープニングテーマを担当することになりました、ハカネです。

今回は主人公の「今を幸せに生きる」というモットーを軸に、楽曲を書き下ろしました。

日々の暮らしの中で塞ぎ込んだり、億劫に感じたりするものをすべて取り払い、『それもこれも人生だよね』と思えるような、前向きなテーマの楽曲です。

ドラマを通じて、視聴者の皆様にこの想いが届けばいいなと思っております。



＜プロフィール＞

ハカネ（英：hakane）

2024年10月より始動したボーカリスト「FU」とコンポーザー「中村エイジ」、ソングライター「Cawl」を迎えた“ハカネクラ”系音楽プロジェクト。



第１話の場面写真が解禁！！

この度、ドラマの第１話場面写真が解禁となりました。“相殺術”によって、人生を乗り越えていく術をみつけた萌の精一杯の姿が垣間見えるシーンです。毎話いったいどんな“相殺術”が出てくるのか、ドラマの放送をお楽しみに！

©「わたしの相殺日記」製作委員会

©「わたしの相殺日記」製作委員会

©「わたしの相殺日記」製作委員会

＜＜ストーリー＞＞

先行き不透明な世の中で、誰もが将来への漠然とした不安を抱えながら生きている。主人公 桜庭萌(29)は、そんな不安から”いち抜け”した女性。「今を幸せに生きる」をモットーに、あえて定職に就かず、暴飲暴食、夜遊び、朝寝坊、爆買いetc… 後先考えず欲望のままに日々を謳歌している。なぜなら、彼女にはとっておきの”必殺技”があるから。それは、経理上の相殺処理に着想を得た「自己流相殺術」だ。どんなに羽目を外しても、“相殺“すれば大丈夫…なのか！？

相殺のために汗水たらす萌にツッコミつつ、萌や、萌を取り巻く人物たちに癒やされていく。

一日の終わりに、疲れた心をふっと軽くしてくれるそんなドラマです。



人生とは、落ち込んだり、嫌なこと、大変なことがある…

“相殺(そうさい)”は前向きに生きていくための魔法の言葉になること間違いなし！

６月５日スタートの放送をお楽しみに！！



＜第１話あらすじ＞

桜庭萌（あの）は定職に就かず、弟の律（窪塚愛流）の家に転がり込み、アルバイトを掛け持ちしながら自由気ままに過ごしている。深夜の暴飲暴食をしてしまった萌は、昨夜の行動によるマイナスをチャラにするため、ある行動を起こすのだった…。それは、かつての職場で経理上の相殺処理から着想を得た「自己流相殺術」だった！相殺できれば全てなかったことにできるのか…！？自己流の相殺術により奔放な生き様を手に入れた女の物語。



＜＜番組概要＞＞