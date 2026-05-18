SAY MY NAME本田仁美、美ウエストチラリのへそ出しコーデ公開に反響「努力の賜物」「引き締まっててかっこいい」
【モデルプレス＝2026/05/18】ガールズグループ・SAY MY NAME（セイマイネーム）の本田仁美（HITOMI）が5月17日、自身のInstagramを更新。日本滞在中のチューブトップ姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】24歳K-POP日本人メン「スタイルいい」と話題の美くびれチラ見せショット
本田は、日本滞在中の写真を多数投稿。白いへそ出しチューブトップにダメージジーンズを穿き、光沢のあるグレーのシャツを羽織った姿を披露した。チューブトップからは美しく引き締まったウエストがチラリとのぞいている。
建物の屋上でベンチに座ってポーズを取ったり花の香りを楽しむ様子や、東京の景色や日本食を楽しむ様子などが公開されている。
この投稿に、ファンから「スタイルいい」「やっぱり可愛い」「努力の賜物」「引き締まっててかっこいい」「これからもずっと推します」「日本滞在楽しんでね」「おかえりなさい」「コーデオシャレ」はなどと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆本田仁美、チューブトップからチラリ美ウエスト
本田は、日本滞在中の写真を多数投稿。白いへそ出しチューブトップにダメージジーンズを穿き、光沢のあるグレーのシャツを羽織った姿を披露した。チューブトップからは美しく引き締まったウエストがチラリとのぞいている。
◆本田仁美の投稿に反響
この投稿に、ファンから「スタイルいい」「やっぱり可愛い」「努力の賜物」「引き締まっててかっこいい」「これからもずっと推します」「日本滞在楽しんでね」「おかえりなさい」「コーデオシャレ」はなどと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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