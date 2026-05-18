森七菜、スリットから美脚ちらり シックな衣装姿に「大人の色気凄い」「艷やかな透明感」と反響
【モデルプレス＝2026/05/18】女優の森七菜のスタッフ公式Instagramが、5月17日に更新された。スリットスカートを身に着けた撮影オフショットなどに反響が寄せられている。
【写真】24歳人気女優「髪型で雰囲気変わる」美脚チラリのシックなスリットスカート姿
投稿では「MEN’S NON-NO」（集英社）6月号のオフショットを公開。髪をアップにまとめ、黒の半袖シャツに、フロントに深めのスリットが入ったブラウンのタイトスカートを合わせたコーディネートで、スリットから美しい脚がのぞいている。また、その他にもベッドで横たわるショットや、ベランダでアンニュイな表情を見せるショットなども公開されている。
この投稿に、ファンからは「いつもと違う大人っぽい雰囲気」「大人の色気凄い」「髪型で雰囲気変わる」「艷やかな透明感」「アンニュイな表情に引き込まれる」「一瞬誰かわからなかった」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳人気女優「髪型で雰囲気変わる」美脚チラリのシックなスリットスカート姿
◆森七菜、スリットスカートコーデのオフショット公開
投稿では「MEN’S NON-NO」（集英社）6月号のオフショットを公開。髪をアップにまとめ、黒の半袖シャツに、フロントに深めのスリットが入ったブラウンのタイトスカートを合わせたコーディネートで、スリットから美しい脚がのぞいている。また、その他にもベッドで横たわるショットや、ベランダでアンニュイな表情を見せるショットなども公開されている。
◆森七菜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「いつもと違う大人っぽい雰囲気」「大人の色気凄い」「髪型で雰囲気変わる」「艷やかな透明感」「アンニュイな表情に引き込まれる」「一瞬誰かわからなかった」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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