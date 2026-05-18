完売前に確保してーーッッ！！（汗）【ファミマ】本格抹茶に沼る♡「新スイーツ」

【ファミリーマート】から、抹茶を使った新作スイーツが登場しています。材料に宇治抹茶や出雲抹茶を使った、素材へのこだわりを感じられるラインナップ。抹茶沼にハマってしまいそうな魅力あふれる「新スイーツ」に注目です。

抹茶 × チーズケーキが気になる

「とろける生チーズケーキ 宇治抹茶」は、深みのあるグリーンカラーが印象的で、見た目からも抹茶感をしっかり楽しめるビジュアル。@masaki_19740913さんは「けっこう濃厚なので小さくてもちょうどよく美味しい」とコメント。ご褒美感のある濃厚系スイーツは、香りの良い紅茶と合わせて楽しんでみるのもおすすめです。

抹茶好きにはたまらない！？

生地の中に、出雲抹茶を使った抹茶クリームと抹茶ソースがみっちりと詰まっている「冷やして食べるとろけるくりーむパン 出雲抹茶」。@oyatsu_panponさんは「ソースまで抜かりなく、抹茶好きならかなり推せる完成度」と絶賛。要冷蔵で、暑い日のおやつにもぴったりです。

抹茶好き必見のファミマの新スイーツ、気になった人はぜひチェックしてみて。

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※こちらの記事では@masaki_19740913様、@oyatsu_panpon様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Aoi.S