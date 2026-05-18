元TOKIO・長瀬智也「恋人はいない」と断言、滝沢眞規子からの直球質問に結婚願望を告白 “まさかの一言”に反響
モデルの滝沢眞規子（47）が16日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「ほぼ家族」だと断言するほど家族ぐるみで交流がある、長年の友人・元TOKIOの長瀬智也（47）とのコラボ動画を公開し、長瀬の私生活について赤裸々トークを展開した。
【動画】「まだ望みたいな」明るく結婚願望を語る元TOKIO・長瀬智也
約20年来の親交があるからこそ話せる、リラックスした雰囲気の中で、滝沢は長瀬に「独身でずっといらっしゃるんですか？どうするんですか？」と核心に触れる質問を投げかける。
これに長瀬は、「現在（恋人は）いないですよ！」と断言。「大切な人もいないのに願望あったら、この歳で気持ち悪くないですか？」と、現在は特定の相手がいないため、強い結婚願望があるわけではないと明かした。
その一方で、長年の親交のある滝沢夫妻を見てきたことで「結婚することに対してまだ望みたいなって思う」とも吐露。滝沢夫妻を理想の夫婦像として挙げ、結婚への憧れを抱いている姿を見せた。
動画の後半にも、再度、滝沢に「結婚願望はあるということでよろしいでしょうか？」と念押しされると、長瀬は「滝沢夫妻を見て願望はあるってだけで、常にはないですよ！」と強調。しかし「独り身である限りはずっと募集中ではありますよ」と、ユーモアを交えて恋人募集中であることを告白した。
この姿に、ファンからは「日本でもう数少ない本物のワイルド系イケメンは希少なんよ……性格までいいんだもん、もう国宝級だよ」「性格の良さが滲み出る。優しくて男前ワイルド」「顔より人間性で男女共に好かれてる少年漫画の主人公みたいな人」「歳を重ねられて、さらに素敵」などと、貴重なトークに反響が寄せられている。
【動画】「まだ望みたいな」明るく結婚願望を語る元TOKIO・長瀬智也
約20年来の親交があるからこそ話せる、リラックスした雰囲気の中で、滝沢は長瀬に「独身でずっといらっしゃるんですか？どうするんですか？」と核心に触れる質問を投げかける。
その一方で、長年の親交のある滝沢夫妻を見てきたことで「結婚することに対してまだ望みたいなって思う」とも吐露。滝沢夫妻を理想の夫婦像として挙げ、結婚への憧れを抱いている姿を見せた。
動画の後半にも、再度、滝沢に「結婚願望はあるということでよろしいでしょうか？」と念押しされると、長瀬は「滝沢夫妻を見て願望はあるってだけで、常にはないですよ！」と強調。しかし「独り身である限りはずっと募集中ではありますよ」と、ユーモアを交えて恋人募集中であることを告白した。
この姿に、ファンからは「日本でもう数少ない本物のワイルド系イケメンは希少なんよ……性格までいいんだもん、もう国宝級だよ」「性格の良さが滲み出る。優しくて男前ワイルド」「顔より人間性で男女共に好かれてる少年漫画の主人公みたいな人」「歳を重ねられて、さらに素敵」などと、貴重なトークに反響が寄せられている。