「にしたんクリニック」などを手がけるエクスコム・グローバルの西村誠司社長が１８日、ＴｉｋＴｏｋを新規配信。メジャーリーグ、シカゴ・ホワイトソックスで大活躍する村上宗隆について思い出深いことがあったことを話した。

西村氏は「村上宗隆選手がすごい活躍されていて僕もすごく嬉しいんですが、村上選手ですごい思い出深い思い出がありまして」と振り返った。「２０２３年のＷＢＣね。記憶ある方も多いと思うんですが村上選手、すごく不振が続いてたんですよ。それが準決勝のメキシコ戦で。実はあの２０２３年の時のＷＢＣのテレビ放送をにしたんクリニックがスポンサーをしておりまして。本当に偶然なんですけれども、そのメキシコ戦の途中にですね、ＣＭ流れてますよね。うちのＣＭが流れたあとに村上選手がサヨナラの会心の一撃を打って日本が逆転して、決勝進出を決めたというシーンね」と、にしたんのＣＭと村上の活躍が奇しくも重なったことを述べた。

西村氏は「あの時に、何の関係もないんだけど、ツイッター（現Ｘ）でね、『にしたんのおかげで村上が復活した、火を吹いた！』みたいになったんですよ。すごいツイートで。全然関係ないんですよ」とＳＮＳで盛り上がったことを笑顔で振り返った。「日本中っていうか、『本当ににしたんクリニックのＣＭが村上を再起させた』みたいなツイートが、バーッてなって、全然関係ないんですけど。それもあるんで、今、村上選手がすごい活躍されているじゃないですか。僕も『村上選手頑張れ！』と言ってね」と海の向こうへ声援を送っていることを明かした。「僕の念が届いていれば、いいんですけどね。更に、村上選手、アメリカで頑張って、活躍されるといいのかなというふうに思います」といっそうの活躍を期待した。