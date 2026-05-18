元放送作家の鈴木おさむ氏が１７日、ＴＯＫＹＯ ＦＭ「日曜夜に、こっそり」で大炎上したＸの投稿について思いを語った。

古市憲寿氏が最近のＸ界隈の様子を尋ねると、鈴木氏は「１カ月ちょい前ぐらいに大炎上した」と振り返った。

その投稿は４月９日で、「ライスだけ出てきてラーメン出てくるまで２分ほど。なぜ、ライスだけ先に出すのか？意味があるのか？意味があるとしたら知りたい」というもので、コメントが３２００件越え。表示回数は１１３１万回を超えている（１８日現在）。

これが大炎上したといい「入口は、『うるせえジジイ』『スマホ見てたらいいだろ』って。そしたら今度は店側が『それはよくない』って。料理研究家のリュウジさんとかも『味が落ちる』とかって」と客側、店側の立場の人たちが入り乱れて炎上してしまったという。

鈴木氏は「いろんな大ニュースになっちゃって。そんなに言われます？っていうぐらい」と振り返り、古市氏は「批判ではなく問いかけですよね」と同情。

鈴木氏は「うちの息子が、小学校５年、学校だよ？友達が『お父さん大丈夫か』って」と小学生までもが心配する炎上ぶり。しかもその友人たちは、鈴木のことを「ラーメンライス」と呼んでいるといい、鈴木氏は大爆笑。「賛否両論だけど、入口は『お前、老害だ』って」「３０年、そこに行っているんだよ。それから行ってない。ラーメンライスって向こうも呼んでるよね」と苦笑していた。