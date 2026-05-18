「にしたんクリニック」などを運営するエクスコムグローバルの西村誠司社長が１８日、自身のＴｉｋＴｏｋを更新。ホワイトソックスで快進撃を続ける村上宗隆内野手について言及する動画を公開した。

村上は現地時間１６日のカブス戦で、メジャー移籍後初となる２打席連続本塁打（１６、１７号）を放ち、ア・リーグ本塁打王争いで単独トップに浮上。日本球界時代の三冠王の実力をアメリカでも証明し始めており、大きな注目を集めている。

そんな中、西村社長は動画内で、２０２３年ＷＢＣ準決勝・メキシコ戦での劇的なサヨナラ打と、にしたんクリニックのＣＭにまつわる“意外な縁”を披露した。当時、ＷＢＣの中継スポンサーだった「にしたんクリニック」のＣＭが流れた直後に、村上選手が復活のサヨナラ打を放ったことから、ＳＮＳ上では「にしたんのＣＭ後に村上が復活した」「にしたんが火をつけた」と大きな話題を呼んだという。

西村社長はこのネット上の盛り上がりを振り返り「全然関係ないんですけどね（笑）」とユーモアを交えつつも「今でも連動して応援している」「僕の念が届いていればいいんですけどね」と、独特の表現で熱いエールを送っている。