広島の中村奨成外野手（２６）と佐々木泰内野手（２３）が、１９日のＤｅＮＡ戦（マツダ）から１軍に昇格する。荷物整理のため、マツダスタジアムを訪れた中村奨は、「チームが勝てるように貢献したい」と意気込んだ。

中村奨は「２番・右翼」で自身初の開幕スタメンをつかみ取るも、２２試合に出場し、打率・１６９、０本塁打、０打点と結果を残せず、４月３０日に登録抹消。その後３軍に合流し、打撃を修正していた。２軍に合流してからは５試合に出場し、打率・２５０をマーク。１７日・阪神戦（米子）では左翼線への二塁打を放つなど、４試合連続安打を記録し、状態を上げていた。

佐々木は「４番・三塁」で開幕を迎えるも、２８試合で打率・１８０、２本塁打、５打点と苦しみ、５月５日に登録抹消。２軍では左翼、右翼でも出場し、７試合で打率・３４５、０本塁打、１打点とアピールしていた。新井監督は打席の内容を「良くなっている」と評価。外野守備についても、「問題ない」と合格点を与えた。

チームは前カードの阪神３連戦を２勝１敗で乗り切り、５カードぶりの勝ち越しに成功。借金８の５位からの逆襲を目指し、１９日からは本拠地でＤｅＮＡを迎え撃つ。