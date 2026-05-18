子犬がやりがちな危険行動

1.何でも口に入れてしまうこと

子犬がやりがちな危険行動は、何でも口に入れてしまうことです。

「そんなものまで！？」と、飼い主が驚くようなものも口に入れてしまうのが子犬です。靴下、化粧品、電池、文房具、ティッシュなど、目に入るもの全てと言っても過言ではありません。

好奇心が旺盛で、何にでも興味を持ち、「これは何であるか」「これは食べることができるのか」などを知りたくて、情報を得るために、確認するために口の中に入れてしまうのです。

恐ろしいのが、「そのまま飲み込んでしまったら…」ということです。喉に詰まらせてしまったり、胃にとどまってしまったり、腸閉塞を引き起こすこともあります。

飲み込んでしまったものによっては、重篤な中毒症状を引き起こすこともあるでしょう。

子犬のいる環境では、「床にものを置かない」「テーブルにものを出しっ放しにしない」「ゴミ箱には蓋をする」「危険なものは届かない場所に片づける」ことを徹底しましょう。

2.家具を噛んでしまうこと

子犬がやりがちな危険行動は、家具を噛んでしまうことです。

子犬は、歯が乳歯から永久歯へと生え変わるとき、歯茎がムズムズとします。そのムズムズ感を解消したくて何かと噛みたがります。

テーブルの角、テーブルやイスの脚はとても硬く、子犬がムズムズ感を解消するために、ちょうどよい硬さです。満足感もあるでしょう。

「家具がボロボロになるくらい大丈夫」と考えてしまう飼い主もいらっしゃるかもしれませんが、子犬にとっては危険な行動です。

口の中に怪我をしてしまったり、歯が欠けてしまったり、歯が折れてしまうこともあるかもしれません。また、家具の破片を飲み込んでしまうこともあるでしょう。

家具の角や脚には、ペット用の噛みつき防止カバーを取り付けましょう。子犬用の噛んで遊ぶためのおもちゃを与えるのもよいと思います。

3.電気コードを噛んでしまうこと

子犬がやりがちな危険行動は、電気コードを噛んでしまうことです。

噛む理由は家具と同様ですが、子犬が電気コードを噛むと、口の中に火傷を負ったり、内臓に損傷を負ったり、最悪の場合は命に関わる恐れがあります。

ドライヤーやアイロン、扇風機や充電器など、今使わない電気コードはコンセントから抜いて片付けるようにしましょう。

ペット用の噛みつき防止カバーを取り付けたり、配線を見えないようにまとめたり、コンセントから抜くことができない電気コードにも対策をしましょう。

4.高い場所からジャンプして飛び降りること

子犬がやりがちな危険行動は、高い場所からジャンプして飛び降りることです。

高い場所からのジャンプは、脱臼・骨折・椎間板の損傷など、大怪我の原因になります。成犬になったらOKということではないので、子犬のうちから「いけない行動だ」と教えなければなりません。

また、小型犬だから危険で、大型犬だから大丈夫、ということでもありません。一貫して「いけない」と教えることが大切です。

高い場所からジャンプして飛び降りることがないよう、ソファーの上り下りをさせたいのであれば、犬用のスロープを取り付けてあげましょう。

テーブルやイスの上に乗ってしまう犬もいるため、犬が乗ってはいけない高い場所に乗ろうとすることがあれば、「ダメ」「いけない」と、適切に叱ってあげましょう。

まとめ

子犬がやりがちな危険行動を4つ解説しました。

何でも口に入れてしまうこと 家具を噛んでしまうこと 電気コードを噛んでしまうこと 高い場所からジャンプして飛び降りること

子犬は好奇心や興味本位で行動してしまいます。何が安全で、何が危険なのかをまだ知らないのです。

だからといって、危険な目に遭ってほしくないですし、痛い思いや苦しい思いをさせたくないですよね。

ですから、安全な行動は何で、危険な行動は何か、ということを飼い主が教えてあげなければなりません。

そして、子犬が安全に快適に暮らすことができるよう、必要な対策を万全にしましょう。

(獣医師監修：葛野宗)