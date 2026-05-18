6月5日よりテレ東のドラマ25枠で4週にわたり放送されるあの主演ドラマ『わたしの相殺日記』の追加キャストとして、窪塚愛流、ゆめっち（3時のヒロイン）、遊井亮子、竹中直人の出演が発表された。

参考：あのが地上波ドラマ単独初主演 『わたしの相殺日記』テレ東で6月5日より4週にわたり放送

本作は、田口佳宏ら『孤独のグルメ』（テレ東系）の脚本を手がけるチームによる完全オリジナルストーリー。生きづらい世の中で精一杯生きていくために生きる術・“相殺”を駆使してほのぼのとマイペースに、でもほんの少し前向きに生きている女性の姿を描く。

先行き不透明な世の中で、誰もが将来への漠然とした不安を抱えながら生きている。主人公・桜庭萌（あの）は、そんな不安から”いち抜け”した女性。「今を幸せに生きる」をモットーに、あえて定職に就かず、暴飲暴食、夜遊び、朝寝坊、爆買いなど、後先考えず欲望のままに日々を謳歌している。なぜなら、彼女にはとっておきの”必殺技”があるから。それは、経理上の相殺処理に着想を得た「自己流相殺術」だ。どんなに羽目を外しても、“相殺“すれば大丈夫なのか……。

追加キャストとして発表されたのは、主人公・萌を取り巻く個性豊かな登場人物たちを演じるキャスト陣。

窪塚は萌の弟で、萌とは正反対といえる冷静沈着な性格の桜庭律を演じる。ある日突然、姉が自分の家に転がり込んでくるが、それでも家賃の9割を負担するなど、姉への愛が垣間見え、萌のよき理解者であり大きな存在。弟だからこその愛のある突っ込みシーンなど、姉弟のほのぼのとしたやり取りが繰り出される。

3時のヒロインのゆめっちが演じるのは、ネイルサロンで働く萌の友人・翔子。翔子は1年ぶりに萌に会うにもかかわらず、「いつもの喫茶店に集合！」などと自分のペースで話を進め、マシンガントークを繰り広げるという役どころだ。

遊井は、萌が働く古本店の常連客で謎の女性・SFさんを演じる。毎回SFの本ばかりを購入していくが、朝活と称して居酒屋で朝呑みをする萌の前に偶然現れ、好きな本について語り合う。彼女もまた、SFの世界に自分なりの現実逃避という生きる術を手に入れている。

竹中が演じるのは、萌のアルバイト先である古本店の店長・田所信二。陽気なおじいちゃんである田所は、どんな時も明るくて前向き。アルバイトを掛け持ちし、毎日、目の前の事に一生懸命に向き合う萌のことを温かく見守るという役どころとなる。

また、オープニングテーマは昨年4月にメジャーデビューしたハカネが歌う「dust-chute」に決定。特徴的な透き通る歌声と心に響く歌詞とメロディーが特徴的な楽曲となっている。

あわせて公開された第1話の場面写真では、“相殺術”によって、人生を乗り越えていく術をみつけた萌の姿が切り取られている。

【コメント】

・窪塚愛流（桜庭律役）

律の厳しさって姉ちゃん頑張れっていう意味だと思っていて。名付けるなら「ツン愛」です！僕も萌のように相殺したいな、と思うことがあります。でも僕って何でも完璧に、とか大胆にしようとして結局できないまま、なんとなく片付けてしまうのですが、萌を見ているとなぜか僕も根気よく向き合ってみようと思えました。みなさんにも何か良い方向に向かえる、きっかけになるとうれしいです。

・ゆめっち（3時のヒロイン／翔子役）

はーい、3時のヒロインのゆめっちよ～♪相手の反応より恋バナを永遠にしちゃう翔子は、自分と少し似ているなと思いました（笑）。現場もあたたかく、あのちゃんとグミを食べる癒やし時間でした♡『わたしの相殺日記』とても面白い作品です!ぜひお楽しみください！

・遊井亮子（SFさん役）

SFさん。役名だけで何だか楽しそうと思い撮影現場に行ったら思っていた以上に楽しかったです！あのちゃんと何故かぐるぐるダンス?もやらせて頂きました。皆様ぜひ見て下さい。

・竹中直人（田所信二役）

ナマステェ～♫とっても暖かな春の日の撮影でした。世界の全てがこんな柔らかな陽に照らされていたらどんなに素敵でしょう……。あのちゃんとは初共演でしたが春の陽光のようにぼくを包んでくれました。『わたしの相殺日記』、とてつもなく恐ろしい作品になっていることでしょう……。覚悟して下さい。

・ハカネ（オープニングテーマ）

この度『わたしの相殺日記』のオープニングテーマを担当することになりました、ハカネです。今回は主人公の「今を幸せに生きる」というモットーを軸に、楽曲を書き下ろしました。日々の暮らしの中で塞ぎ込んだり、億劫に感じたりするものをすべて取り払い、『それもこれも人生だよね』と思えるような、前向きなテーマの楽曲です。ドラマを通じて、視聴者の皆様にこの想いが届けばいいなと思っております。

（文＝リアルサウンド映画部）