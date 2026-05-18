（日比野暖子記者 18日午後1時半ごろ）

「午後1時半ごろの名古屋栄は、5月とは思えないほどの日差しの強さで、暑さ対策が欠かせません。道ゆく人も多くの人が帽子や日傘で対策をとっています」

【写真を見る】｢夏どうなっちゃうんだろう…｣ 名古屋は2日連続で真夏日 18日の最高気温は31.6℃ 東海地方は19日も季節先取りの暑さが続く見込み 熱中症に注意

朝から強い日差しが照りつけ、気温がぐんぐん上昇した東海地方。名古屋の18日の最高気温は31．6℃で、17日に続き2日連続の真夏日となりました。

（街の人）

「きょうは暑い、かなり暑い。去年もすごかったがことしもすごそう。アンダーウェアとかを涼しいものにしながらやっていくしかない」

「紫外線強いから、日焼け止めもしてUVカットのパーカーとマスクで完全防備している。夏どうなっちゃうんだろうと心配」

暑さでソフトクリームが人気

この暑さで中区の大須商店街ではソフトクリームを求めて…



（客）

「暑すぎて…めっちゃおいしい。きょうは夏みたいなのでアイスクリーム必須かな」



この店では正午過ぎの開店から1時間半ほどで、26個のソフトクリームが売れたということです。

また、岐阜県では高山市31．8℃、岐阜市32．1℃、飛騨市神岡では1年で1番暑い8月上旬を上回る、34．1℃まで上がりました。



いずれの場所でもことし1番の暑さでした。東海地方は、19日も季節先取りの暑さが続く見込みで、熱中症に注意が必要です。