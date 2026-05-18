【ひらがなクイズ】解けると楽しい！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは生命活動に不可欠な成分
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、雄大な山の足元を指す言葉、日常でよく使う現状維持の表現、そして科学的な指標という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
す□□
□□まま
さん□□うど
ヒント：山の周囲に広がるなだらかな傾斜地、一切の手を加えず状態を維持すること、そして生命活動に不可欠な成分が空気中に含まれる比率を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「その」を入れると、次のようになります。
すその（裾野）
そのまま
さんそのうど（酸素濃度）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、自然の広がりを感じさせる地形、ありのままの状態を示す言葉、そして環境を把握するための重要な数値を組み合わせました。共通する「その」という響きが、山の麓に広がる静かな風景から、何気ない日常の瞬間、さらに科学的な分析の場面までを、変化のあるリズムで結びつけています。言葉の持つ幅広い用途を再発見する機会になれば幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、雄大な山の足元を指す言葉、日常でよく使う現状維持の表現、そして科学的な指標という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
す□□
□□まま
さん□□うど
ヒント：山の周囲に広がるなだらかな傾斜地、一切の手を加えず状態を維持すること、そして生命活動に不可欠な成分が空気中に含まれる比率を思い浮かべてみてください。
↓
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↓
正解：その正解は「その」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「その」を入れると、次のようになります。
すその（裾野）
そのまま
さんそのうど（酸素濃度）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、自然の広がりを感じさせる地形、ありのままの状態を示す言葉、そして環境を把握するための重要な数値を組み合わせました。共通する「その」という響きが、山の麓に広がる静かな風景から、何気ない日常の瞬間、さらに科学的な分析の場面までを、変化のあるリズムで結びつけています。言葉の持つ幅広い用途を再発見する機会になれば幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)