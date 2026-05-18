ブルボンの連結子会社であるレーマンは、レーマンオリジナルラスク“フロランタンラスク”2種類を詰め合わせた「フロランタンラスクアソート」と、夏向けのゼリーとフロランタンラスク2種類を詰め合わせた「フリュイジュレ＆フロランタンラスクセット」の2品を5月21日に販売を開始する。

アーモンドを使ったフランス菓子“フロランタン”とラスクを組み合わせた「フロランタンラスク」と、たっぷりの果肉とゼリーの食感・風味にこだわった、涼やかで夏にぴったりなカップデザート「フリュイジュレ」をお中元など夏の挨拶にぴったりなギフトに仕立て提案する。

レーマンのこだわりを詰め込んだギフトアイテムになっている。



「フロランタンラスクアソート」

「フロランタンラスクアソート」は、キャラメルとショコラの2種類のフロランタンラスクをアソートした。香ばしいアーモンドスライスとラスクの軽やかな食感を楽しめる夏のギフト商品になっている。



「フリュイジュレ＆フロランタンラスクセット」

「フリュイジュレ＆フロランタンラスクセット」は、ジューシーでさわやかな味わいの4種類の「フリュイジュレ」と、軽やかで香ばしい2種類の「フロランタンラスク」を楽しめる、暑い夏にぴったりの詰め合わせギフトになっている。

［小売価格］

フロランタンラスクアソート：2160円

フリュイジュレ＆フロランタンラスクセット：3240円

（すべて税込）

［発売日］5月21日（木）

レーマン＝https://www.reman-online.com