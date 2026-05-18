DUNLOPグループのダンロップスポーツマーケティングは、ダンロップテニスラケット「LX」シリーズの数量限定モデル3機種（「LX800 TOUR」「LX800 LAVENDER」「LX1000 LAVENDER」）を6月13日から販売する。

LXシリーズは、「スマートに勝ちたい」そして「身体への負担は抑えたい」というプレーヤーの悩みを解決するために生まれ、高い操作性・パワー・快適性を極めたモデル。

これまで上品で落ち着きのあるカラーを展開してきた「LX」シリーズに、今回華やかな新色「ラベンダー×ピンク」が加わる。また、快適性とあわせ、さらに力強く振っていきたい人へ向け、従来製品の枠を超え「待望のスペック」を備えた、より勝ちたい人に向けたモデルの「LX800 TOUR」が新登場する。



「LX」シリーズ数量限定モデル

「LX800 TOUR」は、シリーズ特有の快適さに「力強さ」を融合させたモデル。「市場に多く存在する標準重量の285g、300gのラケットのスペックでは飛びが物足りない」「体への負担が気になる」「軽量モデルでは打ちごたえが足りない」と感じるプレーヤーのニーズに応えるため、操作性とパワーの最適なバランスを追求した。

デザインは、高級感と強さをイメージしたブラウンを採用し、性別を問わず使いやすいカラーに仕上げた。

重量設定（285g）は、多くのプレーヤーが違和感なく移行でき、扱いやすさと打ちごたえを兼ね備えた最適な重量になっている。

［小売価格］

LX800 TOUR：4万1800円

LX800 LAVENDER：4万1800円

LX1000 LAVENDER：4万4000円

（すべて税込）

［発売日］6月13日（土）

ダンロップスポーツマーケティング＝https://sports.dunlop.co.jp/dsm