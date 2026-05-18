ガールズグループME：Iが、17日放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。SUZU（19）が「話を聞いていない」と占われ、メンバーが共感した。

番組では占師のシウマ氏から「SUZUさんは基本男の子なんですよ。なんか発想がね。やってることとか。男の子っぽい特徴がある」と占った。

メンバーは驚くも、SUZUはうなずき「男の子の中で育ちました」と共感した。シウマ氏が「で、人の話を聞いてるようで聞いてない」と続けると、メンバーから「聞いてないです」「本当に聞いてない」「マジで聞いてません」。VTRを見ていた池田美優（27）も、思わず「総攻撃」と笑った。

シウマ氏は「しっかりしようとしてるんですよ」と解説すると、メンバーも「それは伝わる」と共感した。

シウマ氏は「しっかりしようとしてるんだけど、『話をします』『ミーティングをします』っていう構えが入った瞬間に別のことを考えるクセがあったりとか。この空間で始めて、このストローが気になったりするでしょ？」と用意されたコップを指さした。

SUZUは「ちょっとあるかもしれない」と納得し「目に止まったものが気になっちゃうかも。カメラがあって、向こう側とかが音がすると気になっちゃう」と語った。

MIUは「全体ショットとか1人だけ違うところ見てたりする」。SUZUは「それは思います」と占いに完全同意。シウマ氏は「子どもの男の子のような。動くものとか気になったものに『何してるのかな』とか、考えたときに大事な話されるみたいな。今見ている雰囲気がゆっくり、おっとりしてるんだけど、何か勝負事になったら人が変わるよって」と別の一面を占った。

SUZUは「小っちゃいときから空手やってきて、勝ち負けにこだわってきた」と明かした。