¡Úµð¿Í¡Û¸Í¶¿æÆÀ¬¡¡ÆüÊÆÄÌ»»150¾¡Ã£À®¤ÎÀèÇÚ¡¦¿ûÌîÃÒÇ·¤«¤é»É·ã¡Ö°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡µð¿Í¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£±£¸Æü¤Ë¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¤ÎÅê¼êÎý½¬¤Ë»²²Ã¡£¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢Íâ£±£¹Æü¤ËÀèÈ¯¤¹¤ëÍ½Äê¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¤¤¤ï¤¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆºÇ½ªÄ´À°¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£¼¡Àï¤ÇÂÐÖµ¤¹¤ë¥ä¥¯¥ë¥ÈÂÇÀþ¤È¤Ï¡¢º£µ¨½éÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿£´·î£µÆü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë°ÊÍè¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤ë¡££µ²ó£±£°£°µå¤òÅê¤²¤Æ£µ²ó£¶°ÂÂÇ£µ¼ºÅÀ¤Çº£µ¨½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿Áê¼ê¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢±¦ÏÓ¤Ï¡ÖÁ°²ó¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë£µ¼ºÅÀ¤·¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¼Ú¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âÊÖ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Ä¤Ä¡Ö¥Á¡¼¥à¤â£¶Ï¢¾¡¤È¤¤¤¤Î®¤ì¤Ç¤ÇÍè¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢ËÍ¤â¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤¿¡£
¡¡³¤¤ò±Û¤¨¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÀèÇÚ¤Î³èÌö¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£µð¿Í¤Î¸µ¥¨¡¼¥¹¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Î¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£±£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£·Æü¡Ë¤Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤ËÀèÈ¯¡££µ²ó£·°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤ÎÇ´Åê¤Ç£´¡½£²¤È¾¡Íø¡£ÆüÊÆÄÌ»»£±£µ£°¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿ûÌî¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ëÃ£À®¤Ë¸Í¶¿¤Ï¡Ö¡Ø£±£µ£°¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï¤¿¤À¤Î¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¿ûÌî¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òËÍ¤â¸«¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£ËÍ¤â¡Ê¿ûÌî¤Ë¡Ë¤¤¤¤²¸ÊÖ¤·¤ò¤Ç¤¤ì¤Ð°ìÈÖ¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¤¤¤Ä¤«¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÃå¤Æ¤ä¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤Í¡£°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¿ûÌî¤«¤é¥¨¡¼¥¹¤òà·Ñ¾µá¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ£²£°¤Ï¡¢ÀèÇÚ¤Î³èÌö¤ËÂ³¤¡¢º£µ¨½é¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£