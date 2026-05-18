“下半身スキャンダル”で活動中断、福山雅治の曲もカバーしたG.NA　歌手復帰を示唆？近況に注目

過去の性売買騒動で活動を休止していた歌手のG.NAが、歌を披露する動画とともに近況を伝えた。

G.NAは5月18日、「歌を歌っていると、自分の中で最も幸せな部分が現れる。しばらくその感情がどんなものだったのか忘れていたけれど…少しずつ音楽が再び本当の自分を見つけさせてくれている」とコメントした。

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続けて、「まだ伝えたいことがたくさんあるし、いつか自分の話をすべて伝えられる日が来ればと思っています。それまでは、一曲一曲に真心を込めて歌います」とし、「聴いてくださり、いつもそばにいてくださってありがとうございます」と感謝を伝えた。

あわせて公開された映像には、車の中で熱唱するG.NAの姿が収められていた。

（画像＝G.NA SNS）

なお、G.NAは2010年にデビューしたが、2016年に性売買をめぐる騒動が報じられ、活動を休止した。当時の報道では、2015年にアメリカ・ロサンゼルスで在米韓国人実業家と関係を持ったとされるほか、同年7月にも別の実業家から1500万ウォン（約150万円）を受け取ったと伝えられた。

その後、G.NAには「性売買あっせん等行為の処罰に関する法律」違反により、罰金200万ウォン（約20万円）の判決が言い渡された。判決後はすべての活動を中断し、カナダへ渡って静かに過ごしてきたが、昨年頃から近況写真の投稿が増えたことで、歌手復帰の可能性を指摘する声も上がっている。

（記事提供＝OSEN）

◇G.NA プロフィール

1987年9月13日生まれ、カナダ出身。本名Gina Jane Choi。2007年にガールズグループ「オソニョ」としてデビューする予定だったが、会社の資金問題で失敗。2010年7月、デジタルシングル『Things I’d Like to Do With My Lover』でソロ歌手としてデビュー。さまざまな韓国アーティストが参加した福山雅治のトリビュートアルバム『With Special Guests Fukuyama Masaharu Remake』では、『milk tea』をカバー。しかし2016年の性売買スキャンダルによって活動を中断し、現在はカナダに定住している。