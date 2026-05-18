2児の母・石川梨華「やみつきたまご」乗せた手作りチキンカレー公開「雑穀米でヘルシー」「カフェのメニューみたい」の声
【モデルプレス＝2026/05/18】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が5月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのチキンカレーを公開し、話題となっている。
【写真】41歳元モー娘。「おうちごはんの理想」“カフェ風”チキンカレー＆スープの昼食
石川は「チキンカレーにやみつきたまごのせ コンソメスープも」とつづり、写真を投稿。雑穀米にカレー、ゆで卵の半分がのったカレープレートと、野菜が入ったコンソメスープ、マイメロディのコップとカトラリーを披露している。
この投稿には「美味しそう」「愛情たっぷりですね」「健康的で美味しそう」「夏カレー最高」「雑穀米でヘルシー」「カフェのメニューみたい」「真似します」「おうちごはんの理想」などと反響が寄せられている。
石川は2017年3月にプロ野球・埼玉西武ライオンズの野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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【写真】41歳元モー娘。「おうちごはんの理想」“カフェ風”チキンカレー＆スープの昼食
◆石川梨華、手作りのチキンカレー公開
石川は「チキンカレーにやみつきたまごのせ コンソメスープも」とつづり、写真を投稿。雑穀米にカレー、ゆで卵の半分がのったカレープレートと、野菜が入ったコンソメスープ、マイメロディのコップとカトラリーを披露している。
◆石川梨華の投稿に反響
この投稿には「美味しそう」「愛情たっぷりですね」「健康的で美味しそう」「夏カレー最高」「雑穀米でヘルシー」「カフェのメニューみたい」「真似します」「おうちごはんの理想」などと反響が寄せられている。
石川は2017年3月にプロ野球・埼玉西武ライオンズの野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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