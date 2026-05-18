NEWS、新曲「KMK」は小山／増田／加藤の頭文字　配信開始＆フルサイズTV初披露へ　MV公開も

NEWSが、本日5月18日に新曲「KMK」を配信リリースした。



“ハイパーポップ”をサウンドテーマにした「KMK」は、メジャーキーで駆け抜けるアッパーチューンな一曲。 歌詞にはNEWSが歩んだヒストリーを想起させる言葉たちが散りばめられ、爽快なメロディに聴く人の声や想いが重なり、一つの物語を紡ぐ楽曲に仕上がっている。



また、小山慶一郎、増田貴久、加藤シゲアキのイニシャルを意味する楽曲タイトル「KMK」のロゴが印象的な赤で刻まれたアートワークとなっている。



本楽曲は、NEWSが昨日5月17日に4年連続出演を果たした野外ロックフェス【TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026】にてサプライズ披露され、その模様がNEWS公式YouTubeチャンネルで公開中だ。



さらに今夜19時より放送のTBS系『CDTVライブ！ライブ！』にてフルサイズTV初披露、21時15分からはミュージックビデオがYouTubeプレミア公開となる。





◎映像情報YouTube『NEWS - KMK [from METROCK2026 TOKYO]』https://youtu.be/kGCv458fsiQYouTube『NEWS - KMK [Official Music Video]』2026年5月18日（月）21:15〜プレミア公開https://youtu.be/EqLr66C1oII◎リリース情報シングル「KMK」2026/5/18 DIGITAL RELEASEhttps://NEWS-ELOV.lnk.to/KMK