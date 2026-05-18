NEWS、新曲「KMK」は小山／増田／加藤の頭文字 配信開始＆フルサイズTV初披露へ MV公開も
NEWSが、本日5月18日に新曲「KMK」を配信リリースした。
“ハイパーポップ”をサウンドテーマにした「KMK」は、メジャーキーで駆け抜けるアッパーチューンな一曲。 歌詞にはNEWSが歩んだヒストリーを想起させる言葉たちが散りばめられ、爽快なメロディに聴く人の声や想いが重なり、一つの物語を紡ぐ楽曲に仕上がっている。
また、小山慶一郎、増田貴久、加藤シゲアキのイニシャルを意味する楽曲タイトル「KMK」のロゴが印象的な赤で刻まれたアートワークとなっている。
本楽曲は、NEWSが昨日5月17日に4年連続出演を果たした野外ロックフェス【TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026】にてサプライズ披露され、その模様がNEWS公式YouTubeチャンネルで公開中だ。
さらに今夜19時より放送のTBS系『CDTVライブ！ライブ！』にてフルサイズTV初披露、21時15分からはミュージックビデオがYouTubeプレミア公開となる。
YouTube『NEWS - KMK [from METROCK2026 TOKYO]』
https://youtu.be/kGCv458fsiQ
YouTube『NEWS - KMK [Official Music Video]』
2026年5月18日（月）21:15〜プレミア公開
https://youtu.be/EqLr66C1oII
◎リリース情報
シングル「KMK」
2026/5/18 DIGITAL RELEASE
https://NEWS-ELOV.lnk.to/KMK