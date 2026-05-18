横浜流星、大阪“思い出の焼き肉屋”へ再訪望むも…痛恨のミスで「もう行くことはない」
俳優の横浜流星（29）が18日、大阪にある「ハウス オブ ディオール 心斎橋」のオープンイベントにジャパンアンバサダーとして登壇した。
【全身ショット】爽やか！遊び心あふれるスタイルの横浜流星
ネイビーのブルゾン、コットンボーダーのTシャツとチノパンツというさわやかなファッションで登場した横浜はポイントについて「シンプルでカジュアルなスタイルなのですが胸元のロゴや袖のデザイン。ジョナサンのときは片方だけロールアップするとかシンプルだけど遊び心がある」と紹介。
また印象的な大阪の思い出について「空手をやっていたときに全日本大会があり、優勝ができて。家族で焼肉屋に行ったんです。その焼き肉屋に行きたいと思ったんですけど、自分も両親も店名を覚えていない。すごく印象に残っているのに行くことはない…悲しい気持ちです」と苦笑しながら明かした。
21日にオープンする同ストアは、大阪・関西万博の大屋根リングの設計を手掛けた日本人建築家・藤本壮介氏が手掛けた波打つファサードが印象的で、オートクチュールドレスの流れるようなドレープを想起させる象徴的なデザインの外観。館内は建築家のピーター・マリノによる設計で、壮大なスケールの空間が 4 フロアにわたって広がっている。
1階にはウィメンズのアクセサリー、シューズ、厳選されたレザーグッズが並び、「ラ コレクシオン プリヴェ」のフレグランスやファイン ジュエリーのクリエイションも展開される。2階には、ジョナサン・アンダーソンによるプレタポルテのコレクションが展示。メンズフロアである3階には、現代的な魅力を放つネイビーブルーのアームチェアが設置されている。
さらにミシュランスターシェフ、アンヌ＝ソフィー・ピックによる特別メニューを提供するレストラン「ムッシュ ディオール」も併設する。
【全身ショット】爽やか！遊び心あふれるスタイルの横浜流星
ネイビーのブルゾン、コットンボーダーのTシャツとチノパンツというさわやかなファッションで登場した横浜はポイントについて「シンプルでカジュアルなスタイルなのですが胸元のロゴや袖のデザイン。ジョナサンのときは片方だけロールアップするとかシンプルだけど遊び心がある」と紹介。
21日にオープンする同ストアは、大阪・関西万博の大屋根リングの設計を手掛けた日本人建築家・藤本壮介氏が手掛けた波打つファサードが印象的で、オートクチュールドレスの流れるようなドレープを想起させる象徴的なデザインの外観。館内は建築家のピーター・マリノによる設計で、壮大なスケールの空間が 4 フロアにわたって広がっている。
1階にはウィメンズのアクセサリー、シューズ、厳選されたレザーグッズが並び、「ラ コレクシオン プリヴェ」のフレグランスやファイン ジュエリーのクリエイションも展開される。2階には、ジョナサン・アンダーソンによるプレタポルテのコレクションが展示。メンズフロアである3階には、現代的な魅力を放つネイビーブルーのアームチェアが設置されている。
さらにミシュランスターシェフ、アンヌ＝ソフィー・ピックによる特別メニューを提供するレストラン「ムッシュ ディオール」も併設する。