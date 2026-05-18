巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が17日、パーソナリティーを務めるTOKYO FM「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）に出演。2022年まで4シーズンに渡って在籍した古巣・広島のファン感謝デー参加を希望する場面があった。

最近は10月ではなく5月の運動会が一番多いという話題から、毎年シーズン後の秋に各チームで行われるファン感謝デー、ファンフェスタの話に。

巨人のファンフェスタについて語ったあとで自ら「カープのほうもあるんで。カープのファン感もあるんで。そっちにもちょっとお邪魔…ね」と自身の希望を語った。

「でも、同じ日かもしれないですよね…」と巨人と広島のファン感謝デー日程が重なる可能性を憂慮。「午前と午後で…移動4時間かかりますよ…」と悩ましい“ダブルブッキング”を想像していた。

長野氏は全日程終了後だった昨年10月に現役引退を発表し、今年3月に行われた引退試合も日本ハムとのオープン戦。広島在籍時はもちろん、巨人復帰後も温かい声援を送り続けてくれたカープファンに引退のあいさつを直接できていないことが気がかりのようだ。