19日(火)も東北から九州にかけて晴れる所が多く、季節外れの暑さが続くでしょう。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。

■山形・福島で34℃予想 季節外れの暑さに

18日(月)は兵庫県の豊岡や大分県の日田で35.3℃まで上がり、今年全国で初めての35℃以上、猛暑日となりました。

19日(火)も広く晴れて、九州から東北では30℃前後の暑さが続くでしょう。東北では猛暑日に迫る暑さになる所もありそうです。

【19日(火)の予想最高気温】

34℃ → 山形、福島、宮城県の白石、兵庫県の豊岡、福岡県の久留米、大分県の日田

33℃ → 岩手県の一関、長野県の松本・甲府、京都府の舞鶴、佐賀、熊本など

32℃ → 福島県の郡山、群馬県の前橋、埼玉県の熊谷、福井、京都、奈良など

19日(火)も湿度は低く、真夏のような不快な暑さではありませんが、強い日差しがじりじりと照りつけ、暑く感じられそうです。

【19日(火)の予想最低気温】（）内は前日比と季節感

札幌 11℃（-1 5月下旬）

仙台 13℃（＋1 5月下旬）

新潟 16℃（＋3 6月上旬）

東京 17℃（±0 6月上旬）

名古屋 17℃（±0 5月下旬）

大阪 18℃（±0 5月下旬）

広島 18℃（＋1 6月上旬）

福岡 17℃（-1 5月下旬）

那覇 23℃（＋1 5月下旬）

【19日(火)の予想最高気温】（）内は前日比と季節感

札幌 18℃（-3 平年並み）

仙台 29℃（＋6 真夏並み）

新潟 29℃（＋3 7月中旬）

東京 29℃（±0 7月上旬）

名古屋 29℃（-3 6月下旬）

大阪 29℃（-2 6月下旬）

広島 29℃（-2 7月上旬）

福岡 29℃（-2 7月上旬）

那覇 28℃（＋2 5月下旬）

■日中は広く晴れる 傘が必要なエリアは？

19日(火)も本州付近は日本の東海上に中心を持つ高気圧の圏内に入り、東北から九州北部の広い範囲で晴れる予想です。

一方、シアーラインが通過する北海道は19日(火)も雲が広がりやすく、北部やオホーツク海側を中心に雨の降る所があるでしょう。

また、九州南部は次第に雲が増えて、夕方から雨の降る所がありそうです。日中晴れる四国も夜遅くはにわか雨があるでしょう。

沖縄本島は雨が降ったりやんだり、雷雨になる所もありそうです。

■週中頃からは曇りや雨 梅雨のはしりのような天気に

20日(水)は雨の範囲が広がりそうです。日中は中国、四国、近畿、東海を中心に傘の出番となるでしょう。北陸や関東、東北南部も午後は一部で雨が降る見込みです。

21日(木)は西日本、東日本と東北南部の広い範囲で本降りの雨が降りそうです。

22日(金)になると西から雨雲が抜けていきますが、関東や東北では雨が残る見込みです。

その後、土日も西から天気が下り坂となりそうです。全国的に雨で、雨脚の強まる所があるでしょう。

■週後半は気温が平年並みに

極端な暑さは19日(火)までで、20日(水)になると西日本では暑さが一気にトーンダウンしそうです。20日(水)の最高気温は大阪で22℃の予想です。

週後半は関東や東北も気温が平年並みかそれより低くなる見通しです。22日(金)の最高気温は東京で21℃と4月下旬並みでしょう。

週明け25日(月)には、また暑くなりますが、それまでは控えめな暑さとなります。服装選びを間違えないよう、お気をつけください。