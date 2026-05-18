女優でモデルのアイリ（37）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。3月15日に父で元大関若嶋津の日高六夫さんが亡くなって以降、初の投稿となり、父への思いや現在の心境をつづった。

20枚の思い出写真も公開した。92年3月の自身が3歳時のバレンタインデーとみられる日に父と砂に埋まりながら笑顔を見せたほほ笑ましいショットや、相撲部屋の上がり座敷で振り袖姿で父と向き合った姿。はかま姿の父とピースサイン、食卓で肩を組んだツーショットなども披露。さらに、妊娠中に家族からおなかに手をあてられて安産を願うショットや、生まれたばかりの第1子を笑顔で寄り添う父の姿などを添えた。母は元歌手の高田みづえさん。アイリは21年10月に結婚し、24年4月第1子となる長女を出産。今年2月には第2子妊娠を報告している。

投稿全文は以下の通り。

人生で一番大切なのは、家族。

いつだって私がそう言ってきたのは、

お父さんがいつもそう言い切ってたから。

『お母さん、幸せだね。』

『勝信と愛里とお母さんがいるから。』

本当にそれしか言わないお父さんだった。

最期の日まで、みんなにニコニコ、

ありがとうって幸せだねって旅立っていく姿は

あまりに優しくて、かっこよくて、

寂しさを除けば憧れてしまうほどだったよ。

私はこんな風に生きて、

こんな風に旅立っていけるかな。

無理だなぁ。

まだまだお父さんの背中から見せてほしいことがありすぎたよ。

この歳になっても、毎日会いに行っても、

愛里可愛いね、愛里がいると嬉しいねって言ってくれて、

オシャレしてると、

愛里かっこいいねって言ってくれたお父さん。

私がどんな私であっても、

無条件に愛してくれたお父さん。

私の愛の源。

幸せの根源をつくってくれたお父さん。

ありがとうをまだまだ伝えたかったお父さん。

正直まだ向き合えてなくて、

受け入れることもできてないけど、

それでいいかな。

きっと、愛里がいいならそれでいいよって言ってくれるよね。

でもちゃんと、毎日笑ってるからね。

お母さんもかっちゃんも笑ってるよ。

じぃじ大好きな娘も、毎日じぃじにお話してるよ。

お父さんがお腹撫でて楽しみにしてくれてた赤ちゃん、

もうすぐ頑張って産むからね。

大好きなお父さん。

世界で一番ラッキーで、幸せな娘にしてくれてありがとう。

何度生まれ変わってもお父さんの娘にしてね。

…なりにいくね！！

アイリは千葉県出身。父は大相撲の元大関若嶋津の日高六夫さん、母は元歌手の高田みづえさん、兄は元俳優の勝信さん。11年にファッション誌「EDGE STYLE」のレギュラーモデルとなり、12年には舞台女優の活動を開始。15年に劇団ズッキュン娘第7回公演・舞台「谷間にカンパイ！」で初主演。21年に全米ヨガアライアンス協会RYT200を修了し、ヨガインストラクターの資格を取得。テレビや舞台などに数多く出演。身長162センチ。本名は日高愛里。