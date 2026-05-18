ももいろクローバーZが2026年5月17日に結成18周年を迎えた。17日当日は“ももクロ18歳“を記念して「6574日目。その先へ行くのだ。」と題した生配信を実施。メンバーがそれぞれオフショットを自身のInstagramに公開している。

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百田夏菜子は「18周年」「本当にありがとうっっっ」と綴りメンバー4人での記念写真とバースデーケーキをアップ。佐々木彩夏はストーリーズにて「18周年みんな本当にありがとう」「こんな幸せな当たり前がこれからもずっと続きますように！」「これからもみんなよろしくねっっっっ」とポスト。玉井詩織は「18周年ありがとう！らぶ。」と更新し、高城れには「18周年本当にありがとう」「これからもずっとよろしくね！」「世界一の最高グループ」「世界一の最高モノノフ」「#絶対楽しませるから」「#いつもありがとう」「#大好きだよ」とファンに感謝のメッセージを送った。

これらの投稿にファンからは「本当にあっという間」「写真激かわすぎる」「ずっと可愛くてすごい」「18周年おめでとう」「ずっと推していきます」などのコメントが寄せられている。

グループは5月3日に東京体育館で結成18周年記念イベント『東京ももクロランド』を開催。10月に千葉県 長生郡長生村 尼ケ台総合公園にて『ももクロ秋の桃神祭2026』を行うことを発表した。

（文＝リアルサウンド編集部）