「東北きりたん×GYARI」コラボグッズが5/20からドワンゴジェイピーストアで受注販売！『永遠にゲームで対戦したいキリタン』の世界をお迎えしよう

『永遠にゲームで対戦したいキリタン』の世界が現実に！ 「東北きりたん×GYARI」グッズ全5種が5月20日12時より受注開始

大人気クリエイターGYARIさんの楽曲『永遠にゲームで対戦したいキリタン』の世界観を楽しめる、「東北きりたん×GYARI」グッズの受注販売が2026年5月20日12時よりドワンゴジェイピーストアにてスタートします。

撮影アイテムとしても活躍する「セリフアクリルスタンド」（2640円）や、大判の「デスクマット」（5000円）のほかにもファン必見のアイテムをラインナップ。

普段使いしやすい「東北きりたん×GYARIデザイン Tシャツ（L/XL）」（4400円）や「缶バッジ」（550円）も用意。継続受注販売のため期限を気にせず購入できるのも嬉しいポイントです。

また、同ストアでは琴葉姉妹やずんだもんのグッズも販売中で、推し活を充実させるアイテムが揃っています。この機会にぜひ入手してみてはいかがでしょうか。

※価格は全て税込価格

【新商品】東北きりたん×GYARI グッズ登場！人気曲『永遠にゲームで対戦したいキリタン』のデスクマットほか販売！



大人気クリエイターGYARI（ココアシガレットP）さんの楽曲『永遠にゲームで対戦したいキリタン』より、新商品「東北きりたん×GYARI」グッズの販売が開始されます！



2026年5月20日（水）12時からドワンゴジェイピーストアで受注販売。

楽曲中のキリタンのイラストやセリフを用いたグッズは、は下記の5点です！

※継続受注販売のため期限はありません。

東北きりたん×GYARI セリフアクリルスタンド \2,640(税込)

東北きりたん×GYARI ドアノブサインプレート \2,100(税込)

撮影アイテムとしても楽しく使えるセリフ入りアクスタや、好きな言葉や絵を書き込めるドアノブサインプレート。

東北きりたん×GYARIデザイン Tシャツ（L/XL） \4,400(税込)



東北きりたん×GYARI 缶バッジ 単品\550(税込)

※3種コンプリートセットは\1,650(税込)

東北きりたん×GYARI デスクマット \5,000(税込)

楽曲中のキリタンを大きくプリントしたTシャツ、推し活にも最適な缶バッジや、デスクマットを展開！

また、ドワンゴジェイピーストアでは、GYARIさんの人気楽曲『何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン』（琴葉 茜）・『絶対にチョコミントを食べるアオイチャン』（琴葉 葵）のグッズや、描き下ろしの「ずんだもん＆あんこもん」グッズも販売中です！

この機会にぜひお手に取ってみてはいかがでしょうか。

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「GYARI（ココアシガレットP）」グッズ販売ページ

（リンク：https://jpstore.dwango.jp/products/list?filter=creator/182）