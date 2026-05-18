杉野遥亮、フォーマル×カジュアルのミックスコーデ着こなし「全部気に入ってます」
俳優の杉野遥亮（30）が18日、大阪にある「ハウス オブ ディオール 心斎橋」のオープンイベントに登壇した。
【全身ショット】スタイル良すぎ！ミックスコーデを着こなす杉野遥亮
セレブリティとして参加した杉野。コットンシャツにネクタイ、ローファーというフォーマルなスタイルにレザーのブルゾン、ブーツカットデニムというカジュアルを組み合わせたコーデを着こなした。「ローファーがすごく個性的なので、スター性がある」としつつ「全部気に入ってます」と笑顔を見せた。
身近で起きた夢のような時間について、家でゆっくりすることが多いという杉野は「夕焼けを一人で見られる場所を見つけて、見つけた時は『よし！』っていう気持ちになりました」と語った。
21日にオープンする同ストアは、大阪・関西万博の大屋根リングの設計を手がけた日本人建築家・藤本壮介氏が手掛けた波打つファサードが印象的で、オートクチュールドレスの
流れるようなドレープを想起させる象徴的なデザインの外観。館内は建築家のピーター・マリノによる設計で、壮大なスケールの空間が 4 フロアにわたって広がっている。
1階にはウィメンズのアクセサリー、シューズ、厳選されたレザーグッズが並び、「ラ コレクシオン プリヴェ」のフレグランスやファイン ジュエリーのクリエイションも展開される。2階には、ジョナサン・アンダーソンによるプレタポルテのコレクションが展示。メンズフロアである3階には、現代的な魅力を放つネイビーブルーのアームチェアが設置されている。
さらにミシュランスターシェフ、アンヌ＝ソフィー・ピックによる特別メニューを提供するレストラン「ムッシュ ディオール」も併設する。
【全身ショット】スタイル良すぎ！ミックスコーデを着こなす杉野遥亮
セレブリティとして参加した杉野。コットンシャツにネクタイ、ローファーというフォーマルなスタイルにレザーのブルゾン、ブーツカットデニムというカジュアルを組み合わせたコーデを着こなした。「ローファーがすごく個性的なので、スター性がある」としつつ「全部気に入ってます」と笑顔を見せた。
21日にオープンする同ストアは、大阪・関西万博の大屋根リングの設計を手がけた日本人建築家・藤本壮介氏が手掛けた波打つファサードが印象的で、オートクチュールドレスの
流れるようなドレープを想起させる象徴的なデザインの外観。館内は建築家のピーター・マリノによる設計で、壮大なスケールの空間が 4 フロアにわたって広がっている。
1階にはウィメンズのアクセサリー、シューズ、厳選されたレザーグッズが並び、「ラ コレクシオン プリヴェ」のフレグランスやファイン ジュエリーのクリエイションも展開される。2階には、ジョナサン・アンダーソンによるプレタポルテのコレクションが展示。メンズフロアである3階には、現代的な魅力を放つネイビーブルーのアームチェアが設置されている。
さらにミシュランスターシェフ、アンヌ＝ソフィー・ピックによる特別メニューを提供するレストラン「ムッシュ ディオール」も併設する。