北海道北広島市で“新たなエンターテインメントイベント”『きたコン』開催決定・概要発表 アニメ・ゲーム・漫画など

北海道北広島市で“新たなエンターテインメントイベント”『きたコン』開催決定・概要発表 アニメ・ゲーム・漫画など