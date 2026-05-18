北海道北広島市で“新たなエンターテインメントイベント”『きたコン』開催決定・概要発表 アニメ・ゲーム・漫画など
北海道北広島市で、新たなエンターテインメントイベント『北海道エンターテインメントコンベンション in北広島市（通称：きたコン）』が、2026年11月14日・15日に開催することが決まった。
【写真多数】『きたコン』の会場となるJR北広島駅周辺の施設
「きたコン」は、アニメ・ゲーム・漫画を中心としたエンターテインメントコンテンツを軸に展開するポップカルチャーイベントとなる。
JR北広島駅周辺 （北広島市芸術文化ホール、エルフィンパーク交流広場、トナリエ北広島ほか）で、ステージプログラム、各種体験イベント、物販エリアなどが展開される予定。出展コンテンツや出演者などの詳細は、後日発表される。
イメージキャラクターは、イラストを、女性VTuberグループ「ホロライブ」の兎田ぺこららを手掛けた憂姫はぐれ、音の2人が担当。また、正式ロゴは、札幌圏を中心とした北海道内のデザイン系学校を対象に公募を実施する。
「きたコン」実行委員会と北広島市との共同開催となり、2026年以降、毎年11月の定期開催を予定する。
■開催概要
イベント名：北海道エンターテインメントコンベンション in北広島市（通称：きたコン）
開催日程：2026年11月14日（土）・15日（日）
会場：JR北広島駅周辺
（北広島市芸術文化ホール、エルフィンパーク交流広場、トナリエ北広島ほか）
主催：「きたコン」実行委員会
共催：北広島市
イベント内容
「きたコン」は、アニメ・ゲーム・漫画を中心としたエンターテインメントコンテンツを軸に展開するポップカルチャーイベントです。入場は基本無料とし、以下のような多彩なプログラムを予定。
・ステージプログラム
・各種体験イベント
・物販エリア
・コラボ献血イベント
また、コスプレイベントおよび痛車展示も並行して実施予定（参加費が別途必要）
■北広島市長 上野 正三氏コメント
この度、「北海道エンターテインメントコンベンションin北広島市」（通称：「きたコン」）が開催されますこと、心よりお祝い申し上げます。
北広島市は、今から153年前の1873年に、北海道の寒地では不可能とされていた稲作に成功した「寒地稲作発祥の地」であります。そして、2023年に開業いたしました、プロ野球北海道日本ハムファイターズの本拠地「ES CON FIELD HOKKAIDO」を核とする北海道ボールパークFビレッジには、年間459万人もの方々が訪れており、現在、大学やJR新駅、ホテル、タワーマンション等の建設が進むなど、急激な発展を遂げている活気あるまちです。
さらに、今年は北広島市が市制施行30周年を迎える記念の年でもあります。このような記念すべき年に、多くのエンタメファンの皆様を北広島市にお迎えできることを大変嬉しく思います。
この「きたコン」を通じて、北海道、そして北広島市の魅力に触れていただき、イベントの様々なコンテンツを心ゆくまでお楽しみいただければ幸いです。皆様のお越しを心よりお待ちしております。
北広島市長 上野 正三
【写真多数】『きたコン』の会場となるJR北広島駅周辺の施設
「きたコン」は、アニメ・ゲーム・漫画を中心としたエンターテインメントコンテンツを軸に展開するポップカルチャーイベントとなる。
JR北広島駅周辺 （北広島市芸術文化ホール、エルフィンパーク交流広場、トナリエ北広島ほか）で、ステージプログラム、各種体験イベント、物販エリアなどが展開される予定。出展コンテンツや出演者などの詳細は、後日発表される。
「きたコン」実行委員会と北広島市との共同開催となり、2026年以降、毎年11月の定期開催を予定する。
■開催概要
イベント名：北海道エンターテインメントコンベンション in北広島市（通称：きたコン）
開催日程：2026年11月14日（土）・15日（日）
会場：JR北広島駅周辺
（北広島市芸術文化ホール、エルフィンパーク交流広場、トナリエ北広島ほか）
主催：「きたコン」実行委員会
共催：北広島市
イベント内容
「きたコン」は、アニメ・ゲーム・漫画を中心としたエンターテインメントコンテンツを軸に展開するポップカルチャーイベントです。入場は基本無料とし、以下のような多彩なプログラムを予定。
・ステージプログラム
・各種体験イベント
・物販エリア
・コラボ献血イベント
また、コスプレイベントおよび痛車展示も並行して実施予定（参加費が別途必要）
■北広島市長 上野 正三氏コメント
この度、「北海道エンターテインメントコンベンションin北広島市」（通称：「きたコン」）が開催されますこと、心よりお祝い申し上げます。
北広島市は、今から153年前の1873年に、北海道の寒地では不可能とされていた稲作に成功した「寒地稲作発祥の地」であります。そして、2023年に開業いたしました、プロ野球北海道日本ハムファイターズの本拠地「ES CON FIELD HOKKAIDO」を核とする北海道ボールパークFビレッジには、年間459万人もの方々が訪れており、現在、大学やJR新駅、ホテル、タワーマンション等の建設が進むなど、急激な発展を遂げている活気あるまちです。
さらに、今年は北広島市が市制施行30周年を迎える記念の年でもあります。このような記念すべき年に、多くのエンタメファンの皆様を北広島市にお迎えできることを大変嬉しく思います。
この「きたコン」を通じて、北海道、そして北広島市の魅力に触れていただき、イベントの様々なコンテンツを心ゆくまでお楽しみいただければ幸いです。皆様のお越しを心よりお待ちしております。
北広島市長 上野 正三
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