滋賀出身・八木莉可子、心斎橋に独創的スタイルで登場 幼い頃から見ていた関西ローカル番組への出演に喜び
俳優の八木莉可子（24）が18日、大阪にある「ハウス オブ ディオール 心斎橋」のオープンイベントに登壇した。
【全身ショット】きらびやか！独創的スタイルを披露した八木莉可子
ディオール ジャパン アンバサダーを務める八木は、サテン生地のノースリーブトップにワイドパンツを着用。足元まで降りたトップのリボンが独創的なスタイルで登場した。
最近夢のような出来事について八木は「文楽を見に行くことができた」と明かし「お話をみて感動して実際に泣いてしまった」と振り返った。
滋賀県出身の八木。大阪の印象を聞かれると「ずっと関西ローカルの番組を見させていただいて。このお仕事を始めてから、ずっと見ていた関西ローカルの番組に出させていただいて、大阪の放送局で撮ったのがすごくうれしくて心に残っています」と話した。
21日にオープンする同ストアは、大阪・関西万博の大屋根リングの設計を手掛けた日本人建築家・藤本壮介氏が手掛けた波打つファサードが印象的で、オートクチュールドレスの流れるようなドレープを想起させる象徴的なデザインの外観。館内は建築家のピーター・マリノによる設計で、壮大なスケールの空間が 4 フロアにわたって広がっている。
1階にはウィメンズのアクセサリー、シューズ、厳選されたレザーグッズが並び、「ラ コレクシオン プリヴェ」のフレグランスやファイン ジュエリーのクリエイションも展開される。2階には、ジョナサン・アンダーソンによるプレタポルテのコレクションが展示。メンズフロアである3階には、現代的な魅力を放つネイビーブルーのアームチェアが設置されている。
さらにミシュランスターシェフ、アンヌ＝ソフィー・ピックによる特別メニューを提供するレストラン「ムッシュ ディオール」も併設する。
【全身ショット】きらびやか！独創的スタイルを披露した八木莉可子
ディオール ジャパン アンバサダーを務める八木は、サテン生地のノースリーブトップにワイドパンツを着用。足元まで降りたトップのリボンが独創的なスタイルで登場した。
最近夢のような出来事について八木は「文楽を見に行くことができた」と明かし「お話をみて感動して実際に泣いてしまった」と振り返った。
21日にオープンする同ストアは、大阪・関西万博の大屋根リングの設計を手掛けた日本人建築家・藤本壮介氏が手掛けた波打つファサードが印象的で、オートクチュールドレスの流れるようなドレープを想起させる象徴的なデザインの外観。館内は建築家のピーター・マリノによる設計で、壮大なスケールの空間が 4 フロアにわたって広がっている。
1階にはウィメンズのアクセサリー、シューズ、厳選されたレザーグッズが並び、「ラ コレクシオン プリヴェ」のフレグランスやファイン ジュエリーのクリエイションも展開される。2階には、ジョナサン・アンダーソンによるプレタポルテのコレクションが展示。メンズフロアである3階には、現代的な魅力を放つネイビーブルーのアームチェアが設置されている。
さらにミシュランスターシェフ、アンヌ＝ソフィー・ピックによる特別メニューを提供するレストラン「ムッシュ ディオール」も併設する。