新潟アルビレックスBBは18日、川村卓也選手との契約が6月30日(火)で満了(退団)すると発表しました。川村選手はB.LEAGUE自由交渉選手リストに公示されています。



【川村卓也(かわむらたくや)】

■背番号

1

■ポジション

SG

■生年月日

1986年4月24日

■出身地

岩手県

■身長

193cm

■体重

90kg

■出身校

盛岡南高校

■経歴

2005-07 OSG PHOENIX

2007-08 東三河フェニックス

2008-13 リンク栃木BREX

2013-15 和歌山TRIANS

2015-16 三菱電機DIAMOND DOLPHINS名古屋

2016-19 横浜ビー・コルセアーズ

2019-21 シーホース三河

2021-22 西宮ストークス

2023.3-23.5 新潟アルビレックスＢＢ

2024-26新潟アルビレックスＢＢ

■川村卓也選手コメント

この度、選手契約が満了することとなりました。２年前、またプロ選手としてコートの上に立ちたい・戻りたいと思いながら過ごしていました。当時、無所属だった自分にも関わらず声をかけていただけた時のことを今でも鮮明に覚えています。多くの方々のご支援・ご協力・ご声援があり、日々スポットライトを浴びているかのような、この華やかな世界に戻らせていただけたことに、全てのチーム関係者に心から感謝しています。もっと出来るはずなのに、もっと出来たはずなのに、そんな感情が日々入り乱れ、苦しく思うことも多かったですが、選手としてチームの力になれなかったことは自分自身が一番痛感し、チームメイトにも応援してくれた皆さんにも申し訳なく思っています。そのような状況でも毎試合、自分の名前やナンバーの入ったグッズを身につけて精一杯応援してくれている方々の姿を見ると、絶対に期待に応えたい・恩返ししたい！と強く思いながら日々歩んできました。



私は、多くの方々に出会い、好きな人も、好きな場所も出来たこの長岡の街が大好きです。皆さんが創り出してくれるアオーレ長岡の雰囲気が最高に好きでした。このクラブの一員になれたことを誇りに思います。また必ず恩返しさせてくださいね。本当に沢山の想いをありがとうございました。

■代表取締役社長 糸満盛人コメント

偉大なるT・Kへ。二年間の新潟アルビレックスＢＢへの、そして新潟への貢献に感謝感謝感謝です。貴殿の在り方はまさにソルジャー。勝利へのあくなき執念と貪欲なる成長意欲。そして誰にも負けない闘争心。私はまざまざとプロフェッショナルたるものを、多くの機会で目の当たりにしました。本当に有難う。貴方のパフォーマンスはすべてのブースターの脳裏に焼き付いております。2年間、一緒に闘えたことに感謝。またご一緒できる機会を楽しみとさせて頂きます。