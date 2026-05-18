新潟アルビレックスBBは18日、ポーグ健選手との契約が6月30日(火)で満了(退団)すると発表しました。ポーグ選手はB.LEAGUE自由交渉選手リストに公示されています。



【ポーグ健(ぽーぐ けん)】

■背番号

36

■ポジション

SF

■生年月日

2002年11月22日

■出身地

沖縄県

■身長

188cm

■体重

89kg

■出身校

白鴎大学

■経歴

2021-25 白鴎大学

2025.1-新潟アルビレックスＢＢ(練習生)

2025.1-新潟アルビレックスＢＢ(特別指定選手)

2025-26新潟アルビレックスＢＢ



■ポーグ健選手コメント

新潟アルビレックスＢＢ関係者の皆様、チームメイト、ブースターの皆様、1年半ありがとうございました。新潟で過ごす1年半は、多くの方々の支えがありとても充実した時間を過ごすことができました。プロキャリアを新潟でスタートできたことは、これからの人生において大きな財産になると思います。最後に、また皆様とどこかでお会いできることを楽しみにしています。新潟アルビレックスＢＢの今後の成功を心から願います。本当にありがとうございました。

■代表取締役社長 糸満盛人コメント

持ってる漢 ポーグ健さんへ。特別指定でジョインされてから二年間。新潟アルビレックスＢＢへの、そして新潟への貢献に心よりの御礼を申し上げます。コート上でのパフォーマンスはもちろんのこと、ムードメイカーとしての身体を張った取り組みは貴方にしか成しえなかったこと。チームエナジーの源としての一挙一動には、感嘆と感謝の念しかない。本当に有難う。まだまだ若さと伸び代しかない貴殿。さらなる圧倒的な成長と活躍を祈念するのみです。足掛け2年間、一緒に闘えたことに感謝。またご一緒できる機会を楽しみとさせて頂きます。頑張れ、持ってる漢 ポーグ健！