新潟アルビレックスBBは18日、中村謙斗選手との契約(アマチュア選手契約)が6月30日(火)で満了(退団)すると発表しました。中村選手はB.LEAGUE自由交渉選手リストに公示されています。



【中村謙斗(なかむら けんと)】

■背番号

8

■生年月日

2004年3月4日

■ポジション

SF

■出身地

千葉県

■身長

190cm

■体重

91kg

■出身校

国士舘大学

■経歴

2019-22千葉明徳高等学校

2022-26国士舘大学

2026-新潟アルビレックスＢＢ

■中村謙斗選手コメント

このたび、リリースにもありました通り、新潟アルビレックスＢＢを退団することになりました。まずは、プロという舞台に立つまで支えてくださった皆様、本当にありがとうございました。シーズン途中からの加入にもかかわらず、温かく迎えてくださったブースターの皆様にも、心より感謝しています。この2ヶ月間で、とても貴重な経験をさせていただき、自分自身も成長できたと感じています。本音を言えば、もっとブースターの皆さんの前でプレーしたかったです。ですが、それは自分の実力不足で叶いませんでした。慣れない土地でプロの世界に入り、右も左もわからない中、さまざまなことを教えてくださったコーチの皆様、そして先輩方には本当に感謝しています。そんな歴史ある新潟アルビレックスＢＢでキャリアをスタートできたことを、とても嬉しく思います。応援してくださった皆様、本当にありがとうございました。

■代表取締役社長 糸満盛人コメント

短い期間ではありましたが、新潟アルビレックスＢＢでの経験はいかがだったでしょうか？貴殿の魅力は何と言ってもその身体能力。いきなりのプロの世界でも物怖じせずぶつかり合うアグレッシブさと強さ。ほれぼれするほどのレベルだったと思います。初めてのプロ球団での経験、慣れない地での生活。大変なことも多々あったかと思いますが、よく乗り切った。本当に有難う。貴方の未来には輝かしい可能性しかない。引き続き、精進に精進を重ね、高みを貪欲に目指してください。またいつかどこかでご一緒できる日を楽しみにしております。有難うございました。