蒔田彩珠、朝起きると「横に猫がズラッと」 夢のような時間明かす
俳優の蒔田彩珠（23）が18日、大阪にある「ハウス オブ ディオール 心斎橋」のオープンイベントに登壇した。夢のような時間について語った。
【全身ショット】オーバーサイズのデニムパンツをクールに着こなした蒔田彩珠
蒔田はセレブリティとして参加。フレアが印象的なデニムパンツにリボンジャケットを合わせたシックなスタイルを着こなし、指にはピンクゴールドに光るリングを身に着けた。お気に入りポイントを聞かれると「このリボンのジャケットとジンズとリングですね」とにっこり。
最近、自身の身に起きた夢のような時間を聞かれた蒔田は「朝起きると猫がズラッと並んでいて、寝ても覚めても猫で夢のような生活を過ごしております」と笑顔を見せた。
21日にオープンする同ストアは、大阪・関西万博の大屋根リングの設計を手掛けた日本人建築家・藤本壮介氏が手掛けた波打つファサードが印象的で、オートクチュールドレスの
流れるようなドレープを想起させる象徴的なデザインの外観。館内は建築家のピーター・マリノによる設計で、壮大なスケールの空間が 4 フロアにわたって広がっている。
1階にはウィメンズのアクセサリー、シューズ、厳選されたレザーグッズが並び、「ラ コレクシオン プリヴェ」のフレグランスやファイン ジュエリーのクリエイションも展開される。2階には、ジョナサン・アンダーソンによるプレタポルテのコレクションが展示。メンズフロアである3階には、現代的な魅力を放つネイビーブルーのアームチェアが設置されている。
さらにミシュランスターシェフ、アンヌ＝ソフィー・ピックによる特別メニューを提供するレストラン「ムッシュ ディオール」も併設する。
【全身ショット】オーバーサイズのデニムパンツをクールに着こなした蒔田彩珠
蒔田はセレブリティとして参加。フレアが印象的なデニムパンツにリボンジャケットを合わせたシックなスタイルを着こなし、指にはピンクゴールドに光るリングを身に着けた。お気に入りポイントを聞かれると「このリボンのジャケットとジンズとリングですね」とにっこり。
21日にオープンする同ストアは、大阪・関西万博の大屋根リングの設計を手掛けた日本人建築家・藤本壮介氏が手掛けた波打つファサードが印象的で、オートクチュールドレスの
流れるようなドレープを想起させる象徴的なデザインの外観。館内は建築家のピーター・マリノによる設計で、壮大なスケールの空間が 4 フロアにわたって広がっている。
1階にはウィメンズのアクセサリー、シューズ、厳選されたレザーグッズが並び、「ラ コレクシオン プリヴェ」のフレグランスやファイン ジュエリーのクリエイションも展開される。2階には、ジョナサン・アンダーソンによるプレタポルテのコレクションが展示。メンズフロアである3階には、現代的な魅力を放つネイビーブルーのアームチェアが設置されている。
さらにミシュランスターシェフ、アンヌ＝ソフィー・ピックによる特別メニューを提供するレストラン「ムッシュ ディオール」も併設する。