新潟アルビレックスBBは18日、樋口蒼生選手との契約が6月30日(火)で満了(退団)すると発表しました。樋口選手はB.LEAGUE自由交渉選手リストに公示されています。



【樋口蒼生(ひぐち あおい)】

■背番号

0

■ポジション

PG

■生年月日

2001年7月4日

■出身地

山形県

■身長

172cm

■体重

74kg

■出身校

中央大学

■経歴

2020-24中央大学

2024.3-4 新潟アルビレックスＢＢ(練習生)

2024-26新潟アルビレックスＢＢ

■樋口蒼生選手コメント

今シーズンをもちまして、新潟アルビレックスＢＢを退団することになりました。練習生として加入してから約2年半、本当にお世話になりました。チーム関係者の皆さま、スポンサーの皆さま、そしてブースターの皆さまのおかげで、素晴らしい経験をさせていただきました。良かったことも苦しかったことも、すべてが自分にとって大切な財産であり、忘れられない思い出です。皆さまとお別れするのは寂しいですが、またどこかでお会いできる日を楽しみにしています。本当にありがとうございました。

■代表取締役社長 糸満盛人コメント

2023-24シーズンの練習生時代より足掛け3年。新潟アルビレックスＢＢへの多大なる貢献を有難うございました。誰よりも早く会場に来て、誰よりも遅くまでコートに残り、練習に邁進する。闘志をうちに秘めながら精進に精進を重ねる、そんな貴殿の取組みにはリスペクトしかありません。思う通りにいかないことがあっても、めげずに自己成長に集中する在り方は、まさに若者の模範。今後のさらなる成長、活躍を心より祈念申し上げます。3年間、一緒に闘えたことに感謝。またご一緒できる機会を楽しみとさせて頂きます。

