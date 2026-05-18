指原莉乃、タンクトップ×デニムの“初夏コーデ” 二の腕のぞく涼しげな着こなしに反響「スタイル抜群ですね」「美しすぎです」
タレントの指原莉乃（33）が17日、自身のインスタグラムを更新。タンクトップ×デニムパンツ姿で、二の腕をのぞかせた涼しげな“初夏コーデ”を披露した。
【写真】「スタイル抜群ですね」「美しすぎです」タンクトップ姿で二の腕のぞく指原莉乃の初夏コーデ
頭にはキャップをかぶり、手にはカゴバッグを持って季節感たっぷりな着こなしを披露。「ネックレスお気に入りです」と、胸元には愛用しているハリー・ウィンストン（Harry Winston）のアクセサリーが光っている。
コメント欄には「さっしー可愛すぎ」「何が良いって、さっしーの笑顔が最高です」「ネックレス、素敵ですね！」「脚が長〜」「美しすぎです」「相変わらずスタイルいいな」「スタイル抜群ですね」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「スタイル抜群ですね」「美しすぎです」タンクトップ姿で二の腕のぞく指原莉乃の初夏コーデ
頭にはキャップをかぶり、手にはカゴバッグを持って季節感たっぷりな着こなしを披露。「ネックレスお気に入りです」と、胸元には愛用しているハリー・ウィンストン（Harry Winston）のアクセサリーが光っている。
コメント欄には「さっしー可愛すぎ」「何が良いって、さっしーの笑顔が最高です」「ネックレス、素敵ですね！」「脚が長〜」「美しすぎです」「相変わらずスタイルいいな」「スタイル抜群ですね」など、さまざまな反響が寄せられている。