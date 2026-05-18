グローバル・ガールズグループのKATSEYE（キャッツアイ）が、16日に開催されたインターネットコンテンツ分野のアカデミー賞と呼ばれる「第30回ウェビー・アワード（THE WEBBY AWARDS）」で2冠に輝いた。

米ファッション・ブランドGAPの「Better in Denim」キャンペーンとコラボして本賞を受賞。また一般投票で決定される「ファッション・ビューティー・ライフスタイル・ブランデッド・エンターテインメント・ビデオ・フィルム」部門を受賞した。

GAPも同日、公式インスタグラムで受賞を報告。韓国メディアのスポーツ京郷は18日「音楽を超えてデジタル文化のアイコンとして認められた」と報じた。

ウェビー・アワードは、国際デジタル芸術科学アカデミー（IADAS）によって毎年主催される権威ある国際賞で、世界中で大きな影響力を持つウェブサイト、ソーシャルメディア、アプリ、広告、PR、AI作品や人物などを選定し、デジタル文化全般の成果を表彰してきた。

同メディアは「今年の受賞者リストには、リオネル・メッシやレディー・ガガ、ジャスティン・ビーバーら、世界的なアイコンが含まれている。音楽だけでなくさまざまな分野で存在感のある人が選ばれた」と伝えた。