１９８０年代に放送された名作ドラマの再放送を見ていたとき、多くの場面で東京都町田市内のスポットが登場することに驚いた。

調べてみると、近年もＮＨＫの連続テレビ小説に登場するなど人気のロケ地だ。都心部から遠いのに、なぜなのか。（永野慎一）

ＴＢＳとの縁

「いま町田にいるんですよ」

「本屋があるんです。駅の前に。『久美堂』っていう」

郊外の中流家庭の交流と不倫を描き、１９８３〜８５年に放送されて「放映中は主婦が電話に出ない」と社会現象ともなったＴＢＳの「金曜日の妻たちへ」シリーズの一場面。町田駅前の老舗書店や「町田仲見世商店街」が映し出された。森山良子さん演じる主婦と、奥田瑛二さんの会社員が会うシーンだ。

ＴＢＳのドラマと町田の縁は深い。「金妻」が制作される２年前の８１年、町田市と隣接する横浜市青葉区に撮影の拠点となるＴＢＳ緑山スタジオが建設された。このドラマシリーズなどのプロデューサーを務め、名物テレビマンとして知られた飯島敏宏さん（２０２１年に８９歳で死去）は町田市内の成瀬地区に住んでいた。

大都市も自然も撮影可

とはいえ、スタジオに近いだけがロケ地に選ばれる理由ではないはずだ。ドラマや映画の作り手に魅力を聞こうと、映画「おくりびと」（０８年）などに携わった映像制作会社社長の片山大介さん（５２）（練馬区）を訪ねた。

片山さんは、「町田には殺人事件で遺体が埋められる山林もある」と刑事ドラマの制作時のことを思い出した。市内北部の丘陵地や町田駅前の繁華街を挙げ、「大都市の設定でも使えるし、自然豊かな風景も撮れる」と話す。

テレビマンは限られた時間で多くの場面を撮影しなければならず、片山さんは「郊外の風景を撮影するためだけにわざわざ他県に向かう時間を考えたら、町田で両方の場面を撮影したほうが効率的」と明かした。

町田は制作する側にとって便利な立地のため、ロケ地を誘致する「フィルムコミッション」はない。ただ、屋外の道路や公園の使用許可だけでなく、より良い作品づくりのためには、スタジオではない屋内の店舗などの撮影も必要だ。これには、近隣住民の協力も欠かせない。

「まほろ駅前狂騒曲」をきっかけに

「台本をもらえれば、市内のどこで撮影すればいいかコーディネートできます」と語るのは、繁華街の原町田地区で貸しビル業を営む内藤太郎さん（５８）だ。ロケ地として選ばれ続けるには、地元とテレビ局や制作会社との橋渡し役が重要という。

内藤さんと映像業界のつながりが生まれたのは、町田で長く暮らした作家の三浦しをんさん原作の映画「まほろ駅前狂騒曲」（１４年）のロケが、経営する３階建ての雑居ビル内で行われたことがきっかけだった。

コロナ禍の２０年にはテナントのバーやスナックは営業自粛を余儀なくされる中、内藤さんはロケ誘致に活路を見いだした。「地域活性化のために協力を」と店主たちに頭を下げ、バー店内でテレビ朝日の名物ドラマ「相棒」シリーズや映画「マイ・ダディ」（２１年）の撮影が実現した。その後も続々とロケ場所になり、現在では年間４０件ほどの依頼があるという。

内藤さんは「街のみんなが潤って、タレントさんからパワーももらえる。町田を日本一のロケのまちにしたい」と意気込む。

市内公共施設で年間６０〜１００件の撮影

町田市も、公共施設での撮影時に積極的に協力する。２４年に放映されたＮＨＫの連続テレビ小説「虎に翼」は、幕末期の漢方医の住宅だった古民家「旧荻野家住宅」で撮影された。

市観光まちづくり課によると、公共施設での撮影は２１年度以降、年間６０〜１００件程度あった。課長の石崎進さん（４９）は「市民が地元の魅力を再発見し、市外の人が来訪するきっかけになれば」と語る。