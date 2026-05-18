テレビ東京の相内優香アナウンサー（40）が18日までに自身のインスタグラムを更新。出産発表後初めての投稿で、子どもを抱きながら笑顔を浮かべる写真を披露した。

相内アナは「麻布台ヒルズで開催中の北村まあさちゃんの個展 『POP DOG−シュバルツ的歩き方』へ」と、フリーアナウンサー北村まあさの個展を訪れたことを明かした。

「WBSで一緒にキャスターをしていたときは番組の漫画を描いていたまあさちゃん。フリーアナウンサーでありながら、その後オリジナル漫画を雑誌に連載し漫画家への道を突き進んでいると思いきや… 現在はシュナウザー犬が主人公のポップアートを描くポップアーティストにもなっていた 才能溢れるまあさちゃん。本当にスゴイ！！！」とつづった。

そして「見ていると自然と元気になれる作品が並びます まあさちゃんのますますの活躍に胸が高なる一日でした！」と締めた。

この投稿にファンからは「かわいい大好きです」「お子さん大きくなられましたね」「またWBS帰ってきてね」「子育てがんばって」など多くのコメントが寄せられている。

相内アナは立教大卒業後の08年入社。「ワールドビジネスサテライト」などを担当し、同番組での取材を機にVチューバー「相内ユウカ」としての活動も話題となった。20年4月には早大大学院経営管理研究科に入学し、24年1月まで学業を並行する様子をSNSで明かしていた。23年2月、当時NHKアナの青井実（現フリー）と結婚。昨年11月に第1子女児の出産を公表した。