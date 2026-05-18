欧州株 独ダックスは幅広く売りが出る 欧州株 独ダックスは幅広く売りが出る

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欧州株 独ダックスは幅広く売りが出る

東京時間16:46現在

英ＦＴＳＥ100 10198.98（+3.61 +0.03%）

独ＤＡＸ 23851.43（-99.14 -0.41%）

仏ＣＡＣ40 7877.67（-74.88 -0.93%）

スイスＳＭＩ 13137.66（-82.51 -0.62%）

※英ＦＴＳＥ100、仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ



独ダックスは売りが目立つ展開。ドイツ証券取引所や、軍需産業大手ラインメタルなどはしっかり。その他は幅広く売られており、セメントなど建設資材のハイデルベルクマテリアルズ、不動産サービスのヴォノヴィア、エンジンメーカーのMTUエアロエンジンズなどの売りが目立つ。



英FTも売りが優勢であったが、エネルギー、公益などの買いもありプラス圏回復。原油高を受けてBP、シェルの石油メジャーが堅調、ブリティッシュアメリカンタバコ、トイレタリーのレキットベンキーザーなども買われている。一方、素材などの売りが目立ち、鉱山大手リオティント、BHP、アングロアメリカン、グレンコアなどが軟調。投資会社３iなども弱い。

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