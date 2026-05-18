【あおぎり高校公式クレジットカード】 5月18日提供開始

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viviONは、ナッジと連携して発行する「viviON JCBカード」において、VTuberグループ「あおぎり高校」メンバーのオリジナルデザインカードを、5月18日より提供開始した。

新衣装をまとったあおぎり高校メンバーのオリジナルカード

オリジナルデザインカードは、「あおぎり高校」のメンバー13人それぞれの個性を活かした全13種のデザイン。“推し”をより身近に感じながら、日常の中で楽しむことができる。

さらに、リアルカード（有償）を申し込むと、クレジットカードとして使える決済用カードとは別に、同じデザインの鑑賞用カードを同時にお届け。特別な1枚をコレクションとして楽しむことができる。

入会費と年会費は無料。専用アプリから最短3分で申し込みが完了する。

カードのラインナップは全13種

“推し”の声が届く、メンバーごとに異なる限定ボイスを用意

カードは好きなメンバーのデザインを選んで申し込みできる。さらに、好きなメンバーの「クラブ」に申し込むと、入会特典としてオリジナル壁紙がもらえるほか、利用金額に応じて、メンバーごとに異なる限定ボイスを入手できる。

限定ボイスはアプリ上で再生できるほか、端末へのダウンロードにも対応しており、好きなタイミングで楽しむことができる。

【限定ボイスの一例】

「時報ボイス」、「おはようボイス」、「おやすみボイス」などさまざまなテーマに沿って、メンバーごとに異なるボイスを楽しめる。

限定ボイス

早期入会キャンペーンで、リアルカード発行費用が1,000円オフ

サービス開始を記念し、リアルカードをお得に発行できる期間限定の早期入会キャンペーンが開催される。キャンペーンの詳細は「あおぎり高校公式クレジットカード特設ページ」を参照してほしい。

【キャンペーン概要】

キャンペーン価格：2,000円（※通常価格3,000円）

キャンペーン期間：5月18日～6月10日23時59分まで

□「あおぎり高校公式クレジットカード特設ページ」

※キャンペーン内容および期間は変更となる場合があります。

「あおぎり高校 入学祭2026！」会場でしか手に入らない限定ポストカード特典も

5月20日・21日に開催される「あおぎり高校 入学祭2026！～『好き』なことしかしたくない！～」では、「viviON JCBカード」の申込受付エリアが設置される。

ここで専用アプリのインストール画面を提示すると、限定ポストカードがもらえる。また会場ではカード実物の展示も予定されており、実物のデザインを見て申し込みを検討できる。

【イベント概要】

イベント名：あおぎり高校 入学祭2026！～『好き』なことしかしたくない！～

会場：LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）

限定ポストカード配布時間：

5月20日12時～20時

5月21日10時30分～16時30分

本公演：5月21日開場17時30分／開演19時（予定）

□イベント特設ページ

※申し込み受付エリアは、チケットをお持ちでない方もご利用いただけます。

※限定ポストカード配布時間は変更になる場合がございます。

※限定ポストカードは無くなり次第、配布終了となります。