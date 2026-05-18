「viviON JCBカード」より「あおぎり高校公式クレジットカード」全13種が登場
【拡大画像へ】
viviONは、ナッジと連携して発行する「viviON JCBカード」において、VTuberグループ「あおぎり高校」メンバーのオリジナルデザインカードを、5月18日より提供開始した。
新衣装をまとったあおぎり高校メンバーのオリジナルカード
オリジナルデザインカードは、「あおぎり高校」のメンバー13人それぞれの個性を活かした全13種のデザイン。“推し”をより身近に感じながら、日常の中で楽しむことができる。
さらに、リアルカード（有償）を申し込むと、クレジットカードとして使える決済用カードとは別に、同じデザインの鑑賞用カードを同時にお届け。特別な1枚をコレクションとして楽しむことができる。
入会費と年会費は無料。専用アプリから最短3分で申し込みが完了する。
カードのラインナップは全13種
“推し”の声が届く、メンバーごとに異なる限定ボイスを用意
カードは好きなメンバーのデザインを選んで申し込みできる。さらに、好きなメンバーの「クラブ」に申し込むと、入会特典としてオリジナル壁紙がもらえるほか、利用金額に応じて、メンバーごとに異なる限定ボイスを入手できる。
限定ボイスはアプリ上で再生できるほか、端末へのダウンロードにも対応しており、好きなタイミングで楽しむことができる。
【限定ボイスの一例】
「時報ボイス」、「おはようボイス」、「おやすみボイス」などさまざまなテーマに沿って、メンバーごとに異なるボイスを楽しめる。
限定ボイス
早期入会キャンペーンで、リアルカード発行費用が1,000円オフ
サービス開始を記念し、リアルカードをお得に発行できる期間限定の早期入会キャンペーンが開催される。キャンペーンの詳細は「あおぎり高校公式クレジットカード特設ページ」を参照してほしい。
【キャンペーン概要】
キャンペーン価格：2,000円（※通常価格3,000円）
キャンペーン期間：5月18日～6月10日23時59分まで
□「あおぎり高校公式クレジットカード特設ページ」
※キャンペーン内容および期間は変更となる場合があります。
「あおぎり高校 入学祭2026！」会場でしか手に入らない限定ポストカード特典も
5月20日・21日に開催される「あおぎり高校 入学祭2026！～『好き』なことしかしたくない！～」では、「viviON JCBカード」の申込受付エリアが設置される。
ここで専用アプリのインストール画面を提示すると、限定ポストカードがもらえる。また会場ではカード実物の展示も予定されており、実物のデザインを見て申し込みを検討できる。
【イベント概要】
イベント名：あおぎり高校 入学祭2026！～『好き』なことしかしたくない！～
会場：LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）
限定ポストカード配布時間：
5月20日12時～20時
5月21日10時30分～16時30分
本公演：5月21日開場17時30分／開演19時（予定）
□イベント特設ページ
※申し込み受付エリアは、チケットをお持ちでない方もご利用いただけます。
※限定ポストカード配布時間は変更になる場合がございます。
※限定ポストカードは無くなり次第、配布終了となります。