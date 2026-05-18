福井ブローウィンズが田渡と西野の契約継続を発表…36歳のベテラン残留「僕についてきてください」

5月18日、B2東地区に所属する福井ブローウィンズは、田渡修人、西野曜と2026－27シーズンの選手契約継続に合意したことを発表した。

東京都出身で36歳の田渡は、185センチ79キロのシューティングガード。リンク栃木ブレックス（現宇都宮ブレックス）でキャリアをスタートさせ、その後は浜松・東三河フェニックス（現三遠ネオフェニックス）、サンロッカーズ渋谷でプレーした。2023－24シーズンに福井へ加入し、在籍3年目となった今シーズンは47試合に出場。1試合平均2.7得点、0.9リバウンド、1.1アシストを記録した。

大阪府出身で27歳の西野は、199センチ94キロのスモールフォワード。秋田ノーザンハピネッツでプロデビューを果たすと、SR渋谷、横浜ビー・コルセアーズを経て、2024－25シーズンに福井へ加入した。今シーズンは59試合に出場し、7.8得点、3.1リバウンド、1.8アシストをマークした。

今回の発表に際し、両選手はクラブを通じて以下のようにコメントした。

■田渡修人



「2026－27シーズンも福井ブローウィンズの一員として戦える事を大変光栄に思います。街中では、ブローウィンズの装飾を見かけたり、学校や職場でブローウィンズの話題が沢山出るようになったと聞く事も増えました。“福井県にプロスポーツを根付かせる” “福井をもっとにぎやかな場所にするべく、福井の人々の背中を押す存在となる” この3年間で福井は大きく変わってきたと思います。チームも初年度から在籍したメンバーが多く抜け、新しい挑戦をする事になります。彼らの想いを引き継ぎ、これから何十年も愛されるチームになれるように、僕が先頭に立ってブローウィンズを引っ張っていきます。最後に、いつも“最高”の声援を送ってくださるBWZRSの皆さん。今までと大きく変わり不安だと思います。大丈夫か？という気持ちになるのもわかります。僕についてきてください。どんな時も皆さんのために全力で戦い続けます。優勝してみんなでパレードしましょう。でわ」

■西野曜



「2025－26シーズンも応援ありがとうございました。一昨年よりもさらに多くのファンの皆さんとともに試合をできたことがうれしく、支えになっていました。今シーズンは感情のアップダウンが今まで一番激しい一年になって、その経験が自分をより成長させてくれました。この経験を無駄にすることなく、来年優勝するために、頑張っていきます。アリーナでお会いできることを楽しみにしています」

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