fav meの瀬乃まりんと小野寺梓が、5月27日発売の音楽雑誌『MARQUEE Vol.162』（マーキー・インコーポレイティド）に登場。自身のinstagramで写真とともに報告した。

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同誌では、fav meのメンバー一人ひとりにフォーカスして魅力を掘り下げるパーソナル企画を連載中。第4弾となる瀬乃は、花とレースに囲まれた部屋で、白レースのロリータファッションに身を包み、メルヘンな世界観で撮影に臨んだ。

瀬乃は自身のInstagramで「『MARQUEE Vol.162』 登場させていただいてます まりんの大好きな世界観で♡」と撮影カットを公開。あわせて「幼少期の頃からから今に至るまで超超超パーソナルなことまでお話してますぜひ」とコメントしている。

一方、同誌でfav me加入前から「Idol changes the world」を連載中の小野寺は、ピンクのワンピースドレスを着用し、満開の桜や木陰で撮影された写真を投稿。「桜 実は今年も桜と撮れてたんだ」と報告した。

コメントでは「世界観可愛い過ぎる嬉しいかわいい」「ビジュ強すぎる」「もはや絵画！美しいです」といった声が集まっている。

（文＝本 手）