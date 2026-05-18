Toi Toi Toiの山田せいあが、自身のTikTokにて「アイドルの大阪遠征」と題したVlogを公開した。

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5月9日に大阪・心斎橋エリアで開催された都市型アイドルサーキットイベント『MAWA LOOP OSAKA 2026』に出演しており、今回のVlogはその遠征の様子を撮影したもの。

動画は移動の新幹線車内から始まり、隣の席のメンバー・さくらももとの軽妙なやり取りが収められている。唐揚げおにぎりを頬張り、車窓からの景色を映しながら新大阪駅へと到着。場面は変わり、青の衣装に身を包んだ山田やライブ後の楽屋の映像も映し出された。

帰路では「なんか東京とは違う」と大阪の夕空を堪能。念願だったみたらしだんごなどを手にした山田は、「遠征ってヲタクとの絆がまた深まるって本当に何回来ても思うんだ。だってそんな簡単にできることじゃないでしょ（お互いに！） めっちゃありがとうだよ」とコメントした。

コメントでは「山田は可愛いだけじゃなく編集もうまい」「みんな仲良しだから見てて和む、面白い要素もあるからすきw」「楽しそうだなあ まるで修学旅行」といった声が集まっている。

（文＝本 手）