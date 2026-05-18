雑貨チェーンの3COINS、台湾進出へ　8月に1号店開業　台北・西門エリアに

（台北中央社）日本の雑貨チェーン「3COINS」（スリーコインズ）は、台湾1号店を8月に台北市の西門エリアにオープンさせる。公式アカウントが16日、交流サイト（SNS）「スレッズ」で明らかにした。



投稿によれば、台湾初となる公式店鋪は西門エリアの商業施設「誠品生活武昌」に出店する。「台湾での新たなスタートを一緒に迎えましょう」と呼びかけた。



西門エリアは若者が多く集う流行発信エリアとして知られる。誠品生活によれば、3COINSは誠品生活武昌の4階に入居する予定だという。



台湾進出を伝える公式アカウントの投稿には、価格設定への関心を示すコメントや「うれしい」といった声が寄せられた他、台北以外の都市への出店を望むコメントも見られた。



（曽仁凱／編集：荘麗玲）