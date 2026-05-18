MEGUMI「自分史上いちばん細いウエスト」披露 『美的』で最新ボディ論公開＆実践HOW TOも
俳優・タレント・実業家として活躍するMEGUMIが、21日発売の美容誌『美的』7月号（小学館）に登場する。誌面では「進化が止まらない！MEGUMI流『ボディ論』」と題した6ページ特集を展開し、自身が約4か月かけてたどり着いた“勝手にやせるからだ”作りについて語る。
【写真】美太もも！黒のフェザードレスからスラリとした美脚を披露したMEGUMI
特集では、先日発売されたボディ本『わたしはこれでやせました』でも注目を集めたMEGUMIの最新ボディ論に迫る。シアーなランジェリー風トップスからしなやかなウエストをのぞかせたカットや、黒のフェザードレス姿、ストレッチを実演する自然体の表情など、撮り下ろしビジュアルも掲載される。
MEGUMIは「人生で今がいちばん元気」と語り、自身の体と向き合いながら作り上げたメソッドを紹介。単に体重を落とすことではなく、不調なく軽やかに動ける体を目指す考え方が軸になっているという。
誌面では、自らの“人体実験”をもとに導き出した「勝手にやせるからだを作る5つの習慣」も公開。食物繊維を意識した朝食や、姿勢によって体型の印象を変えるコツ、食欲コントロールに役立つ香りなど、科学的視点と実体験を交えたアプローチが紹介される。
MEGUMIは「一気にやせようとすると体も肌も老け見えするし、空腹で気持ちもギスギスする」とコメント。周囲が驚くほど多くの食事法や運動、美容法を試しながら、無理なく体を整えていったという。
後半では、「NO我慢！ NO頑張り！」をテーマにした美ボディメイクHOW TOも掲載。フェースラインからウエストまで整えるストレッチ計6種類をMEGUMI自ら実演し、食いしばりをほぐすことで期待できる小顔効果や、肩甲骨を緩めることで顔のたるみやほうれい線予防につながる仕組みなども解説する。
MEGUMIは「焦る気持ちもありましたが、今、自分史上いちばん細いウエストに出合えて、体も気持ちも軽くて調子がいい！この4ヶ月で得た知識と体験は一生モノ」と心境を告白。頑張り過ぎず、機嫌良く健やかに整えるというMEGUMI流ボディ論が詰まった内容となっている。
【写真】美太もも！黒のフェザードレスからスラリとした美脚を披露したMEGUMI
特集では、先日発売されたボディ本『わたしはこれでやせました』でも注目を集めたMEGUMIの最新ボディ論に迫る。シアーなランジェリー風トップスからしなやかなウエストをのぞかせたカットや、黒のフェザードレス姿、ストレッチを実演する自然体の表情など、撮り下ろしビジュアルも掲載される。
誌面では、自らの“人体実験”をもとに導き出した「勝手にやせるからだを作る5つの習慣」も公開。食物繊維を意識した朝食や、姿勢によって体型の印象を変えるコツ、食欲コントロールに役立つ香りなど、科学的視点と実体験を交えたアプローチが紹介される。
MEGUMIは「一気にやせようとすると体も肌も老け見えするし、空腹で気持ちもギスギスする」とコメント。周囲が驚くほど多くの食事法や運動、美容法を試しながら、無理なく体を整えていったという。
後半では、「NO我慢！ NO頑張り！」をテーマにした美ボディメイクHOW TOも掲載。フェースラインからウエストまで整えるストレッチ計6種類をMEGUMI自ら実演し、食いしばりをほぐすことで期待できる小顔効果や、肩甲骨を緩めることで顔のたるみやほうれい線予防につながる仕組みなども解説する。
MEGUMIは「焦る気持ちもありましたが、今、自分史上いちばん細いウエストに出合えて、体も気持ちも軽くて調子がいい！この4ヶ月で得た知識と体験は一生モノ」と心境を告白。頑張り過ぎず、機嫌良く健やかに整えるというMEGUMI流ボディ論が詰まった内容となっている。