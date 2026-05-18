『風、薫る』直美、担当患者の丸山から痛いひと言を言われてしまう 第37回場面カット
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第37回（19日）の場面カットが公開されている。
【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開
前回は、りん（見上愛）は、千佳子（仲間由紀恵）の看護を任されることになる。しかし千佳子は、りんを受け入れようとせず、冷たい態度を取り続ける。どう接すればいいのか悩んだりんは、直美（上坂樹里）、多江（生田絵梨花）、喜代（菊池亜希子）たちに相談し、千佳子と向き合うためのヒントを得るのだが…。
今回は、りん（見上愛）は、乳がんを患う千佳子（仲間由紀恵）の気持ちに寄り添おうとするが、突き放されてしまう。同じ頃、直美（上坂樹里）も担当患者の丸山（若林時英）から痛いひと言を言われてしまう。りんと直美は二人で悩みを分かち合うが解決策は見つからず…
【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開
前回は、りん（見上愛）は、千佳子（仲間由紀恵）の看護を任されることになる。しかし千佳子は、りんを受け入れようとせず、冷たい態度を取り続ける。どう接すればいいのか悩んだりんは、直美（上坂樹里）、多江（生田絵梨花）、喜代（菊池亜希子）たちに相談し、千佳子と向き合うためのヒントを得るのだが…。
今回は、りん（見上愛）は、乳がんを患う千佳子（仲間由紀恵）の気持ちに寄り添おうとするが、突き放されてしまう。同じ頃、直美（上坂樹里）も担当患者の丸山（若林時英）から痛いひと言を言われてしまう。りんと直美は二人で悩みを分かち合うが解決策は見つからず…