全日本プロレスは18日、都内で「スーパーパワーシリーズ2026」の記者会見を行った。6月6日に角田大会で行われる世界タッグ選手権王者組のタロース、綾部蓮組と挑戦者の斉藤ジュン、レイ組が出席。ジュンは「やっとやっと、世界タッグのベルトが俺たち斉藤ブラザーズに帰ってくる。前にこの2人に負けてからレイと改めてタッグとは何なのか見直した。今は前より自信を持って今は誰にも負けない。地元で角田で綾部、タロースを王座から引きずり下ろしてやるぜ、DOOM！」と強気。レイも「まずは綾部蓮、タロースに礼が言いたい。この2人の提案で地元の角田で世界タッグができることになった。お礼にといってはなんだが、お前たち2人をボッコボッコにして世界タッグを奪い返してやるぜ」とこちらも言いたい放題だ。

王者組の綾部は「きのうガウンの襟だったり、品のないやつと思わなかったが、ちょっとかっとなって地元で潰すといった。3月の後楽園で圧倒的な勝利している。地元でもちび兄弟に絶望というのを味わってもらう。ちび兄弟の応援ムードの中で負けるところを味わってもらえたらいい」と1度勝っているだけに自信満々。タロースも「デジャ・ビューにあった感じ。前もこの場で同じこと言ってたよな。お前らはふさわしくない。前に倒しているので同じなんだ。今回はリスペクトに欠けている。地元で友達や家族の前で叩きのめす。007の悪役にもいうが、このベルトはどこにもいかない。お前らは列の一番後ろに並ぶしかない」と切り捨てた。

斉藤ブラザーズは1度敗戦していることにはジュンは「確かに1度負けている。いいわけはしない。1度でだめならまた挑戦するだけ。前回が100％で思ったら大間違い。リスペクトがない？プロレスは戦いだそんなの関係ない」と戦闘モード。レイも「角田で試合が終わったあとに同じことが言えるのか。大会が終わったら俺たちが王者だ」と言い切った。「前回は100％でないというが、つぶしがいがある。改めて叩き潰してタイタンズ・オブ・カラミティの強さを証明する」と綾部。タロースは「同じ結果しかでない」と見下していた。