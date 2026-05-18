ファッションブランド「SAMANTHAVEGA（サマンサベガ）が、サンリオキャラクターズの「ハローキティ」、「シナモロール」、「マイメロディ」、「クロミ」とコラボレーションしたサマーコレクションを5月13日（水）から発売している。

サマンサベガから「サンリオキャラクターズ」サマーコレクションが登場

今回はバケーションをテーマに、4キャラクターが夏を楽しむ様子をデザインに落とし込んだコレクションとなっている。各キャラクターをイメージしたカラーリングが施された、かごバッグ・ミニショルダーバッグ・バッグチャームの全12アイテムがラインアップしている。

夏らしいかご素材とリボンモチーフを組み合わせた「かごバッグ」（2万900円）は、ハローキティをイメージしたホワイトとシナモロールをイメージしたライトブルーの2色がお目見えしている。浮き輪とサングラスを持つハローキティチャームと、アイスを持つシナモロールチャームがそれぞれセットになっており、いずれも取り外しできる。

「かごバッグ」（2万900円）

かご素材にフリルデザインを掛け合わせた「フリルかごバッグ」（2万900円）は、マイメロディをイメージしたピンクとクロミをイメージしたブラックの2色で、内装は2層式になっている。取り外しできるフェイスデザインのチャームと、内装にはキャラクターとネームをプリントしたタグが付いている。

「フリルかごバッグ」（2万900円）

ブランドで人気の「ミニショルダーバッグ」（1万6500円）は各キャラクターをイメージしたカラーデザイン。「2wayバッグチャーム」（5500円）は、フラミンゴの浮き輪で遊ぶハローキティとタイニーチャム、浮き輪に乗るシナモロールとみるく、アイスを持つマイメロディとフラットくん、ビーチボートに乗るクロミとバクの4種類となっている。

「ミニショルダーバッグ」（1万6500円）

「2wayバッグチャーム」（5500円）

サマンサベガとサンリオキャラクターのコラボアイテムは、全国のサマンサベガ取扱店舗と公式オンラインショップで販売している。価格はすべて税込み。