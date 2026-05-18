【明治安田J1百年構想リーグ】ジェフユナイテッド千葉 0−2 鹿島アントラーズ（5月17日／フクダ電子アリーナ）

【映像】“超反応”セーブの瞬間

これがW杯の日本代表メンバーに名を連ねた実力か。鹿島アントラーズのGK早川友基が、至近距離でコースが変わったシュートを脅威的な反応で阻止。圧巻のビッグセーブに、ファンからも「仕上がってるわ」と驚きの声が上がった。

鹿島は5月17日、明治安田J1百年構想リーグ第17節でジェフユナイテッド千葉と敵地で対戦した。

スコアレスで迎えた7分、千葉が鹿島陣内へ攻め込むと、MFイサカ・ゼインがボックス内で左足を振り抜いた。

シュートはブロックに入ったMF柴崎岳の右足に当たってコースとスピードがわずかに変化。しかし、早川は反応を崩すことなく、弾道に合わせて両手を伸ばし、見事にセーブした。

至近距離で変化したシュートにも対応したビッグセーブはSNSでも話題に。ファンからは「これが日本代表の実力!!!!」「これコース変わってるからな。仕上がってるわ」「素晴らしすぎるよ」「理不尽早川」「よく止めたな」「これはワールドクラス！」など、多くの反響が寄せられた。

早川は来月に開幕するFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会の日本代表メンバーに名を連ねた。

守護神のビッグセーブで無失点に抑えた鹿島は、前半終了間際と後半終了間際に得点を奪取。2−0で勝利を収め、残り1節を残してEAST首位を確定させた。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）